KBGO Finexa Basket@Sea Two tegen RC Brugge: “Ambities nog waarmaken”

In eerste provinciale zag KBGO Finexa Basket@Sea Two afgelopen de wedstrijd tegen Kortrijk Spurs Three in het water vallen. Dit weekend is Racing Brugge de tegenstander. Noah Debaere kijkt er alvast naar uit om de ambities van zijn team waar te maken.

“Opnieuw geen gemakkelijke match”, zegt Noah Debaere. “Ik denk dat bijna elke ploeg te kampen heeft met coronabesmettingen en studenten die net uit examens komen. Dat betekent dat er wellicht trainingen gemist zijn, dus wij zullen ons vooral moeten focussen op ons eigen spel. Als we net zoals op de afgelopen trainingen elkaar vlot vinden en het samenspel uitbuiten, dan maken we kans.”

Veel verrassingen

Het is en blijft ook nu weer een bijzonder vreemd seizoen. “Met veel hakken en kappen in het wedstrijdschema door corona. Ook door de wisselende maatregelen is het soms raar spelen, met nu normaal gezien weer publiek in de zaal. Ook blijft het tussen alle ploegen onderling wel spannend en moet elke match gespeeld worden. Er zijn namelijk al heel wat verrassingen in de uitslagen gepasseerd.”

Het is dan ook maar hopen dat het seizoen uitgespeeld kan worden. “Ik hoop dat we nog zoveel mogelijk matchen en trainingen kunnen afwerken, zonder dat corona er een stokje voor steekt. Het zou enorm fijn zijn als we onze ambities kunnen waarmaken, maar dit is iets wat we match per match en week per week moeten bekijken. Het is namelijk moeilijk te voorspellen hoe een seizoen nog kan keren vanaf de terugronde.”

(BV)