KBGO Finexa Basket@Sea Two kampioen in eerste provinciale

De Two-ploeg van KBGO Finexa Basket@Sea is kampioen in eerste provinciale.

Door de nederlaag van Basket SKT Ieper Three eerder deze week kon KBGO Finexa Basket@Sea enkele dagen vroeger dan eerst gepland de titel pakken.

KBGO Two won met 77-54 van Wevelgem-Moorsele One. De thuisploeg begon met 29-13 zeer sterk, maar Wevelgem-Moorsele kwam beter in de match (42-33).

In het derde quarter zette de ploeg van coach Olivier Debaere de puntjes op de i (62-43). Uitblinker was Kristaps Fridenbergs met 30 punten achter zijn naam.

KBGO begon met enkele onverwachte nederlagen aan het seizoen, maar zette daarna een mooie reeks neer. Het werd ook geholpen door enkele verliespartijen van Ieper.

In de stand heeft KBGO 21 zeges uit 24 wedstrijden. Basket SKT Ieper verloor dit seizoen vijf wedstrijden.

Er volgen nog twee thuiswedstrijden voor de kersverse kampioen, tegen Kortrijk en Roeselare.