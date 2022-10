KBGO Finexa Basket@Sea Three wint eerste match in eerste provinciale: “Elk weekend twee wedstrijden”

Op de openingsspeeldag van eerste provinciale won Oostendse baksetbalploeg KBGO Three op bezoek bij Racing Brugge Two. Dit weekend is Koekelare de tegenstander. Coach Bert Wyseur is benieuwd om te zien wat zijn ploeg met allemaal jeugdspelers kan betekenen op dit niveau.

Racing Brugge werd met 63-69 geklopt. “Het was de eerste wedstrijd in eerste provinciale voor al mijn jongens”, vertelt Wyseur. “We tellen geen enkele seniorspeler en vorig jaar speelden we nog in derde provinciale. De winst in Brugge is dan ook onverwacht. Ik kan enkel maar fier zijn op wat die jongens hebben gepresteerd. Ze worden mentaal sterker en sterker. Ondanks een achterstand van vier punten op vijf minuten van het einde toonden we karakter. De rol van kapitein Wout Devos was voor mij doorslaggevend, ook al kon hij offensief – net als de rest – niet volledig doorbreken.”

De volgende opdracht is nog een ander paar mouwen. “Koekelare is buiten categorie in onze poule. Ze zullen geen enkele wedstrijd verliezen. Voor ons zijn de andere tien wedstrijden cruciaal als we ons willen redden. Met 6 op 10 en zonder al te veel vreemde uitslagen moeten we in de top vier kunnen eindigen. Iedereen zegt dat we het niet zullen halen, te weinig kwaliteiten hebben en te jong zijn. Die laatste twee zaken mogen dan wellicht waar zijn, wees maar zeker dat we er alles aan zullen doen om het tegendeel te bewijzen. En ook als het niet lukt, zullen de spelers allemaal beter, harder en slimmer geworden zijn.”

Blessures

“Iedereen heeft blessures en afwezigheden en het is makkelijk dat als excuus te gebruiken. We waren helaas nog nooit met 9 of 10 op training, maar we werken – hoop ik toch – correct. We zijn gestart op 1 augustus, trainden al 30 keer en speelden al 15 wedstrijden. Elk weekend hebben we dus twee wedstrijden, omdat we ook U21 spelen met dezelfde ploeg. We worden beter en slimmer, maar er is nog zoveel werk. Elke speler moet zijn niveau omhoog brengen.” (BV)

Zondag 9 oktober om 17 uur: Red Sharks Koekelare – KBGO Finexa Basket@Sea Three.