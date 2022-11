KBGO Finexa Basket@Sea One tegen leider Comblain: “40 minuten intensief spelen”

KBGO Finexa Basket@Sea One verloor afgelopen weekend in eigen huis van Royal IV Brussels. Dit weekend wacht een duel met leider Comblain. Kobe Grymonprez wil snel weer aanpikken met een overwinning.

KBGO ging met 74-89 onderuit tegen de Two van Royal IV Brussels. “We bleven met een minder goed gevoel achter”, zegt Kobe Grymonprez. “We hadden deze wedstrijd eigenlijk naar ons toe moeten trekken. We hebben de match vooral verloren in verdediging. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden lieten we telkens maar een beperkt aantal punten toe. We kregen er nu 89 punten tegen, wat natuurlijk veel te veel is. Daarnaast kon Royal IV 28 punten scoren door onze balverliezen, een werkpunt voor de toekomst.”

Aan de overwinning van Royal IV was niets af te dingen. “Je merkte niet alleen de goede manier van voorbereiding op, maar ook de 40 minuten lange hoge intensiteit gepaard met een stevige ploegmentaliteit. Dit vond je niet terug bij ons.”

De opdracht is nochtans niet eenvoudig, op bezoek bij de ongeslagen leider. “We beseffen heel goed dat de match tegen leider Comblain een lastige verplaatsing zal worden. Ze staan niet voor niets aan de leiding, maar daar mogen wij ons niet op toespitsen. Als we van in het begin klaar zijn om 40 minuten lang intensiteit, zowel in aanval en zeker in verdediging te tonen, dan ben ik ervan overtuigd dat we een mooi resultaat kunnen neerzetten.”

In het klassement had Grymonprez al op wat meer gehoopt. “We zitten momenteel aan 5 op 8, wat zeker niet slecht is als jonge ploeg. We mogen hier echter niet tevreden mee zijn en gaan voor beter, zodat we onze doelstelling kunnen bereiken en dat is opnieuw een reeks hoger spelen.” (BV)

Zaterdag 26 november om 21 uur: Mailleux Comblain BIS – KBGO Finexa Basket@Sea.