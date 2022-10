KBGO Finexa Basket@Sea One blijft ongeslagen en wil reeks verderzetten tegen Sprimont

KBGO Finexa Basket@Sea One klopte afgelopen Pepinster in Top Division Two. Daardoor blijft de ploeg van coach Kris De Pauw ongeslagen. Dit weekend willen ze die reeks verderzetten tegen Sprimont, zo verzekert Ozzy Massey.

Pepinster werd met 87-50 geklopt. “Het was de tweede keer dat we hen troffen”, zegt Ozzy Massey van KBGO One. “We speelden al tegen hen in de poules van de Beker van België. Ze deden dat echter helemaal anders. Ze hadden hun defense aangepast, want het is geen grote ploeg. Daardoor was het wat zoeken. Toen we het tempo omhoog trokken, stonden we snel twintig punten op voorsprong en konden we de wedstrijd gecontroleerd uitspelen.”

Perfect rapport

Met vier op vier levert KBGO One een perfect rapport af tot dusver in Top Division Two. “We hebben al een paar goede matchen gespeeld, maar tegen Aarschot was het veel minder en wonnen we slechts met vier punten. Dat zijn wedstrijden om uit te leren en aanpassingen door te voeren voor de terugmatch. Onze ambitie? Net als vorig jaar mikken we op de top drie of misschien zelfs op stijgen naar een hogere reeks. We willen beter worden als team. Ik denk dat promotie zeker mogelijk is.”

Dit weekend is Sprimont de volgende tegenstander. “Een verre en lastige verplaatsing. Waalse ploegen maken het iedereen altijd moeilijk. Ze spelen altijd sterk in eigen huis. We staan dus voor een moeilijke opdracht, maar ik denk wel dat we onze vijfde zege kunnen pakken.” (BV)

Zaterdag 22 oktober om 20.30 uur: Sprimont – KBGO Finexa Basket@Sea One.