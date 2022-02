KBGO Finexa Basket@Sea met derbyzege op zak naar Phantoms Boom: “Hoge ritme van matchen zijn we gewoon”

KBGO Finexa Basket@Sea One haalde het in Top Division Two dankzij een sterke tweede helft van KBBC Oostkamp. Dat de troepen van coach Kris De Pauw opnieuw konden spelen, was al een succes op zich. De laatste competitiematch dateerde van eind november vorig jaar.

KBGO kon in de zege tegen Oostkamp rekenen op een sterke Jarne Vandenabeele. De wedstrijd begon nochtans niet gemakkelijk en Oostkamp ging met voorsprong de rust in.

Doet veel deugd

“Echt verrassen kun je in dit soort matchen nooit doen”, zei hij achteraf. “Na de rust liep alles veel vlotter en Oostkamp kon niet meer mee met ons. Deze overwinning doet heel veel deugd, tegen een ploeg die de top van de rangschikking wil spelen.

Op dit moment staat KBGO op een virtuele derde plaats in de stand van Top Division Two. “Veel betekent dat voorlopig niet. Iedereen staat in de rangschikking heel dicht bij elkaar. Twee matchen winnen, brengt je bovenaan, maar twee keer op rij verliezen en je staat helemaal onderin. We kijken match per match wat we tegen de volgende tegenstander kunnen doen.”

Drukke dagen

Deze week is dat Phantoms Boom, dat onderin de klassering staat. Al volgen er ook heel veel inhaalwedstrijden, ook met de U21-ploeg. “Het worden heel drukke dagen voor ons team, ook met de jeugd. We zijn gewoon om elke dag meer dan een keer te trainen, dus dat hoge ritme zijn we wel gewoon. Dat is voor ons zeker geen probleem. We proberen elke match die we spelen te winnen en in elke competitie willen we meedoen voor het allerhoogste. Stap per stap werken we verder.”