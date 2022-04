KBGO Finexa Basket@Sea Four kampioen in derde provinciale

KBGO Four is na een klinkende overwinning kampioen in derde provinciale B. De ploeg is nog steeds ongeslagen dit seizoen.

De ploeg van coach Bert Wyseur was het hele seizoen al ongeslagen. Tegen Knokke-Heist Two won het met 85-36. Met de voorsprong die de ploeg nu vast heeft kan het door de eerste achtervolgers niet meer bijgehaald worden.

De ploeg bestaat uitsluitend uit spelers van de jeugdreeksen U18 en U21. Er resten de ploeg nog enkele competitiewedstrijden en die willen ze uiteraard allemaal winnen om met een foutloos parcours naar tweede provinciale te trekken.

Volgend weekend trekt de ploeg naar Oudenburg voor de volgende competitiewedstrijd. Daar zal KBGO Four getuige zijn van het afscheid van Johan Van Hecke, speler bij Oudenburg, maar ook bestuurslid bij KBGO. (BV)