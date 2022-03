KBBC Oostkamp speelt al meer dan 20 jaar nationaal basketbal: “Volop investeren in de jeugdwerking”

Als één van de kleinste gemeenten maar één van de constantste ploegen speelt KBBC Oostkamp in de nationale reeksen van het basketbal. De verankering in de gemeente is zo groot dat meer dan 100 jeugdspelers aangesloten zijn. De subtop in TDM2 (derde nationale) blijft de doelstelling, maar daarnaast zijn de bestuurders zich bewust van hetgeen corona heeft aangericht.

Met twee van die bestuurders filosofeerden we over heden en verleden van de Merels. Ondervoorzitter Guido Maelfait is al 28 jaar aan de club verbonden en Henk Thieren werd in 2004 voorzitter na amper één jaar kennismaking met de club. “Ik was me van geen kwaad bewust toen ik uitgenodigd werd op een etentje, maar op het einde ervan had ik het voorzitterschap aanvaard”, doet hij een eerste anekdote uit de doeken. “In het basketbal zelf had ik geen bindingen, maar als organisator en bezieler had ik onder andere uit mijn studententijd wel wat ervaring.”

‘Schwung’

Beiden hebben een groot aandeel in het reilen en zeilen van de club. Zo schuwt Thieren de superlatieven niet als hij zijn ondervoorzitter roemt omwille van de bedrijfsbasis waarop hij de stabiliteit van de club schoeit. “Met een heus business plan en een jobbeschrijving zorgen we effectief voor duidelijkheid en haalbare doelstellingen. Tal van clubs lijden financieel onder de coronacrisis. Voor ons mag het ook stilaan gedaan zijn, maar we konden de vorige jaren een spaarpotje aanleggen en daar profiteren we nu zonder enige moeite van.”

“Ook voor de toeschouwers zullen we binnenkort met acties en een originele insteek moeten uitpakken”, beseft de Oostkampse praeses. “De mensen zijn de binding kwijtgeraakt door corona. De schwung en de verbondenheid zullen we er weer in moeten krijgen. Als dat lukt, staan alle geledingen weer voor jaren op één lijn en kunnen we die vaste waarde blijven die we zijn. We zullen deze dip overleven en aangrijpen voor de relance.”

We gaan onze club weer laten heropleven zoals dat vóór corona het geval was

Van één zaak is de voorzitter nu al overtuigd: “De jeugdwerking is de ziel van de club en daarin willen we meteen investeren. Voor volgend seizoen hebben we al goeie coaches aangetrokken en we gaan daar een stevige coördinatie aan toevoegen. De rest zal vanzelf volgen.”

Brugge United?

Steeds opnieuw en steeds luider klinkt ook de vraag naar een Groot-Brugse samenwerking. “We zijn ons daarvan bewust en hebben in het recente verleden pogingen ondernomen. De samenwerking met de jeugd van Racing Brugge hield echter niet stand, de fusie met Ruddervoorde wel. Daardoor is er op zondagochtend een traditie nog steeds basketbal in die deelgemeente”, aldus Thieren.

Henk Thieren en Guido Maelfait. (foto MD)

Maelfait, die in het dagelijkse leven bankdirecteur is, voegt er zijn overview aan toe: “We willen vooral rustig blijven, geen zotte dingen doen en geen vedetten in onze ploegen droppen. Al te vaak zagen we bij onze naaste buren financiële avonturen die keer op keer verkeerd uitdraaiden. Wij gaan daarentegen voor een goeie mix tussen oudere, ervaren spelers en jongeren die bereid zijn om te leren.”

Eerlijk systeem

“Onderschat de rol van onze coach niet”, wil de voorzitter nog gezegd hebben. “Momenteel is Gerrit Major onze voorman, maar ook in het verleden kregen coaches bij Oostkamp de kans om spelers beter te maken en een team te smeden.”

Een fusie zoals de Gentenaars wisten te realiseren of zoals in Kortrijk lijkt te lukken is voor Henk Thieren (nog) niet aan de orde: “Altijd zijn er wel redenen waarom een eerste bespreking geen vervolg krijgt. Op het Avanti-verhaal ben ik dan weer deels jaloers, deels argwanend. De drive die daarvan uitgaat, zouden we hier ook willen terugbrengen. De rol van Basketbal Vlaanderen is daarin niet min: zorg voor duidelijkheid, zodat op elk moment helder is wat er bij de clubs gebeurt. Een performant licentiesysteem zou daarin een must moeten zijn. Maar first things first: we gaan onze club weer laten heropleven zoals dat vóór corona het geval was.” (MD)