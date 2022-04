KBBC De Panne haalt herenploeg volgend seizoen uit competitie: “Als de tijd er rijp voor is, starten we de ploeg opnieuw op”

Volgend seizoen zal KBBC De Panne geen herenploeg meer in competitie brengen. De ploeg kwam dit seizoen in actie in derde provinciale, maar een tekort aan spelers doet de club deze moeilijke beslissing nemen. Voorzitter Alain Van Eetvelde licht de situatie toe.

Volgend jaar zal er bij Basketbal Vlaanderen geen herenploeg van KBBC De Panne in competitie gebracht worden. “Door een gebrek aan spelers heeft de club beslist om de ploeg voorlopig op te doeken”, klinkt het bij voorzitter Alain Van Eetvelde, die er het hart van in is om deze beslissing te moeten nemen.

“Er leek geen vuiltje aan de lucht en de sportieve toekomst oogde rooskleurig met een kern die volledig gebouwd was rond een talentrijke U21-lichting. De laatste weken hadden een aantal spelers echter aangegeven ermee te stoppen omwille van studies, professionele redenen of andere sportieve ambities.”

Onvoldoende

En zo kwam KBBC De Panne niet aan een voldoende groot aantal spelers om een ploeg in competitie te brengen. “De blijvers bleken onvoldoende in aantal te zijn om zonder zorgen een nieuw seizoen aan te vatten. De zoektocht naar nieuw volk leverde onvoldoende resultaat op en de aankomende jeugd is op dit moment onvoldoende rijp om voor de broodnodige aanvulling te zorgen.”

“Eerder dan een ploeg te maken met een meerderheid aan externe spelers is ervoor geopteerd om het even zonder herenploeg te doen, evenwel met de uitdrukkelijke ambitie, om, als de tijd er rijp voor is, opnieuw op te starten.”

Jeugd

Anderzijds draait de club wel op volle toeren wat de jeugd betreft. “We hadden het liever anders gezien, maar het is wat het is. Voor een traditieclub met 67 jaren op de teller hoeft dat trouwens geen ramp te zijn. KBBC De Panne is meer dan een herenploeg.”

“Volgend seizoen brengen we naast U6 en U8 nog steeds een damesploeg en niet minder dan 10 jeugdploegen in competitie tussen de lijnen. Zij kunnen blijven rekenen op een schare enthousiaste medewerkers en trainers. Met meer dan 120 spelende leden zijn we als KBBC De Panne dan ook springlevend. En dat zullen we ook blijven!”

(BV)