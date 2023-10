KB Avelgem stelt op clubdag nieuw logo en sponsor voor: Terug naar de sfeer van weleer

Koninklijke Basket Avelgem organiseert zaterdag opnieuw een clubdag. Alle teams van de club spelen dan in thuishaven Sporthal Ter Muncken. De eerste ploeg ontvangt KBBC Racing Brugge. KBA stelt er meteen ook zijn nieuw logo en nieuwe sponsor COREtec voor.

KB Avelgem leeft meer dan ooit. Het ledenaantal gaat de hoogte in, en er zijn een nieuw logo en een nieuwe sponsor. Zaterdag wordt er feest gevierd bij de Avelgemse basketfamilie.

“Twee jaar geleden hielden we onze laatste KBA-dag”, vertelt secretaris-speler Bert Verriest (32). “Dat was een heel goede editie, met maar liefst vijfhonderd aanwezigen. Toen nam de eerste ploeg het op tegen Kortrijk, dat met een volle bus fans was afgekomen. Een van de leukste matchen in mijn carrière.”

“Ook nu hopen we op veel volk voor deze dag. We gaan net als toen voor een leuke sfeer te zorgen. Alle ploegen spelen thuis en de cafetaria verhuist voor één keer naar beneden, naast het hoofdveld. Er zal een cava-bar zijn, je kunt een hamburger eten, of een hapje en een drankje nemen. Ook onze mascotte is opnieuw van de partij en er zal aangepaste muziek zijn. We willen weer de sfeer creëren die de club verdient.”

Ook sportief gaat het de club voor de wind. “Nadat we vorig seizoen naar derde provinciale waren gezakt, ziet onze eerste ploeg er nu anders uit”, zegt Bert. “Jorgen Sabbe en Lieven Melsens zijn er opnieuw bij. Simen Vanheuverbeke komt over van Lauwe. Siebe Vanloofsvelt, Andreas Hanssens en ikzelf zijn nog altijd van de partij. We laten ook onze jeugd doorstromen en coach Peter Dedeken is terug uit Wallonië.”

Thuisreputatie

“We zijn de competitie alvast sterk begonnen, met drie op drie. Op onze KBA-dag spelen we tegen KBBC Racing Brugge C. Van onderschatting zal geen sprake zijn, maar we willen de punten thuis houden. Vroeger hadden we onze thuisreputatie. Die willen we in ere herstellen. De laatste jaren kunnen we ook rekenen op heel wat meer publiek. Sport leeft in Avelgem. Zoveel is duidelijk”, aldus Bert Verriest.

Zaterdag 14 oktober in Sporthal Ter Muncken: KB Avelgem A KBBC Racing Brugge C. (Eddy Lippens)