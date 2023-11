KB Avelgem One is ambitieus: “We willen promoveren”

In derde provinciale B van het herenbasket is KB Avelgem One uitstekend aan het seizoen gestart met 6 op 7 overwinningen. Dit weekend komt Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel One op bezoek naar Gemeentelijke Sporthal Ter Muncken.

“We hebben een mix van jeugd en ervaring. Enkele nieuwe spelers en jongens die overkwamen van de B-ploeg”, opent voorzitter-speler Pieter Decock (33).

Met vijf op kop

“We zijn dus een relatief nieuwe ploeg die met Peter Dedeken ook een nieuwe coach heeft. We hebben de ambitie om de stap terug naar tweede provinciale te zetten. We verloren vorig weekend voor het eerst, op het veld van BT Lauwe One. We staat nu dus terug met beide voetjes op de grond. Vijf ploegen staan nu samen aan de leiding met één verliespartij. Het zal belangrijk zijn om in de onderlinge duels goed te presteren. In de terugronde weten we dan waar we aan toe zijn. Maar met onze thuisaanhang kunnen we altijd iets meer. We hebben een kern van 16 spelers onder wie ikzelf. We zijn telkens met minstens 10 spelers, meestal 12 op training. Een heel verschil in vergelijking met vorig jaar. Dit is natuurlijk een niveau lager maar ik denk dat we met deze ploeg een stapje hoger meekunnen. We willen dan ook zo snel mogelijk terugkeren, al zal dat geen evidentie zijn. Zelf probeer ik mijn ervaring mee te geven. Ik ben geen puntenmaker maar probeer het team samen te krijgen. De ploeg heeft wat ervaring nodig in moeilijke situaties. Ik probeer motivator en teamplayer te zijn”, zegt Pieter Decock.

“Als voorzitter heb ik het gevoel dat we als club goed bezig zijn. We zijn onze goede jeugdwerking aan het uitbouwen en we groeien nog als club met 160 leden. We zijn de sponsoring aan het updaten, er zijn nieuwe truitjes en een nieuw logo. Ik kan dus niet anders dan een heel gelukkige voorzitter zijn”, besluit de Avelgemnaar. (ELD)

Zondag 19 november om 17 uur, Gemeentelijke Sporthal Ter Muncken: KB Avelgem One – Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel One.