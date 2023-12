Kato Bevernage (17) probeert alle kansen bij ION te grijpen

In de hoogste klasse van het damesbasketbal gaat ION Basket Waregem dit weekend op bezoek bij Sparta Laarne. Vorig weekend verloor de ploeg van youngster Kato Bevernage met het kleinste verschil tegen CEP Charleroi.

In de slotfase moesten de rood-witten de duimen leggen tegen de Waalse formatie, die liefst 36 keer op de vrijworplijn stond. Daaruit puurde ze, onder impuls van Mukeba, 29 punten.

Gebrek aan ervaring

“We begonnen nochtans heel goed. We deden onze job, er leek halfweg geen vuiltje aan de lucht”, vertelt de 17-jarige Kato Bevernage, goed voor 16 punten in 18 minuten. “Na de break lieten we het vooral in verdediging afweten. Mukeba was heel sterk, en daarop hadden we geen antwoord. Dit is nu al de derde wedstrijd dat we in de slotfase onderuitgaan. We zijn een jong team en missen wat ervaring om veertig minuten alert te blijven. Soms worden ook de afspraken niet nageleefd.”

Dit weekend staat een duel tegen rechtstreekse concurrent Sparta Laarne op de kalender.

“Dat is zowat een must win game”, gaat de studente wiskunde wetenschappen verder. “Het is een ploeg die ons wel ligt. Voor de beker gingen we er enkele weken geleden winnen met 61-88. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het opnieuw een makkelijke partij zal worden. We zullen hun sleutelspeelster aan banden moeten leggen. We moeten in ieder geval in onze kansen geloven. De play-offs halen is zeker haalbaar.”

Kato acteert op een hoog niveau. Dat ziet ook coach Claessens, die de Wevelgemse ruim speelgelegenheid geeft. “Ik mag best tevreden zijn met mijn spel”, glundert ze. “Ik denk dat ik de kansen die ik krijg ook met beide handen grijp. Door die speelgelegenheid zette ik ook al stappen. Ik combineer mijn studies met basketbal, een combinatie die niet altijd gemakkelijk is, maar de school springt daar flexibel mee om.” (ELD)

Zaterdag 2 december om 20.30 uur, Gemeentelijke Sporthal Laarne: Sparta Laarne – ION Basket Waregem.