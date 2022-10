Kasteel vervangt in Champions League Filou als shirtsponsor bij Oostende

Tijdens zijn zevende seizoen in de Champions League verrast Filou Oostende door Filou als shirtsponsor te vervangen door Kasteel.

Het Belgisch Strekenbier Filou is sinds 2018 hoofdsponsor van BC Oostende maar Europees neemt dit bier een time-out tijdens de Champions League wedstrijden. De invaller is Kasteel, het bekende biermerk van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck. Dit is een smakelijke verandering.

Jürgen Vanpraet, CEO Filou Oostende: “Met Kasteel als shirtsponsor zetten we onze Champions League-campagne extra kracht bij. Zowel de spelers als de staf zijn heel enthousiast over deze tijdelijke shirtwissel”, zegt Jürgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. “De limited edition Kasteel-shirts zijn ook verkrijgbaar in onze fanshop. Dit is een leuk collector’s item of een eindejaarsgeschenk.”

Populariteit in Israël

Ook bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck zijn de reacties op de aangepaste speelshirts heel positief. “Net zoals ons Kasteelbier scheert Filou Oostende hoge toppen in Europa. Voor de Champions League wedstrijden vormt ons merk Kasteel dan ook dé beste match”, meent Frédéric Boulez, head of sales.

In Izegem, waar de brouwerij is gevestigd, kijken ze nu al uit naar de uitwedstrijd tegen Hapoel Holon op dinsdag 11 oktober. “Onze Kasteel Rouge is immens populair in Israël. Met Kasteel als shirtsponsor zullen ook de fans van Hapoel Holon zich als één man achter Filou Oostende scharen”, voorspelt Boulez.

Tickets

Woensdag 5 oktober speelt Filou Oostende om 20 uur voor het eerst in de shirts met Kasteel als sponsor. Tegenstander is thuis de Turkse traditieclub Galatasaray NEF Istanbul.

Tickets voor de Champions League wedstrijden zijn te koop via het online ticketplatform van Filou Oostende. (PR)