Kapitein Stefanie Derycke speelt met Mibac topper tegen Laarne: “Focus houden en geen steken meer laten vallen”

Na twee nederlagen en een forfaitzege tegen hekkensluiter Blue Stars Brugge kon de damesploeg van Mibac Middelkerke eindelijk weer proeven van de overwinning. Dit weekend is Sparta Laarne Two, de nummer twee uit de stand, de tegenstander.

Tegen Aalst kon Mibac met 44-68 zegevieren, al liep de wedstrijd veel moeilijker dan de cijfers deden vermoeden. “We kenden een moeilijke start”, vertelt Stefanie Derycke die met 15 punten topschutter werd bij Middelkerke.

0-24-tussenspurt

“Aalst startte meteen met een zone defense en onze shotjes wilden niet direct vallen. Dat was ook duidelijk merkbaar aan de tussenstand tijdens de rust: 25-23.” De ommekeer in de match kwam meteen na de rust met een stevige run van de bezoekers.

“We voelden aan dat ze zeker te kloppen waren en wisten dat we een tandje bij moesten steken. Dit is dan ook precies wat we deden bij de start van de tweede helft, met een 0-24-tussenspurt. Het vertrouwen groeide en we creëerden hele mooie kansen voor elkaar. Ook defensief hebben we een goede wedstrijd gespeeld. De overwinning deed meer dan deugd en ik was dan ook enorm trots op mijn team met het basketbal dat we in de tweede helft gebracht hebben.”

Spannende wedstrijd

De kapitein van Middelkerke speelt dit weekend met haar team tegen Sparta Laarne Two. Voorlopig was Mibac het enige team dat Laarne dit seizoen in de heenronde al kon kloppen.

“Het duel tegen Laarne zal een spannende wedstrijd worden. We wonnen in de heenwedstrijd met een klein verschil, dus dit kan alle kanten op gaan. Wij zullen vooral proberen de focus erbij te houden en ons spel te spelen.”

Matchritme kwijt

Het seizoen was tot dusver niet gemakkelijk voor Middelkerke. “We hadden positief geteste speelsters waardoor er veel wedstrijden uitgesteld moesten worden, nog voor de basketbalbond de verlengde winterstop inlaste. Daardoor konden we amper nog voltallig trainen en waren we ons matchritme kwijt.”

“Dat werd ook heel duidelijk toen we gingen verliezen op Gavere. In het algemeen hebben we tot nu toe mooie resultaten behaald, ook al waren we niet altijd compleet en speelden we zeker ook niet steeds op ons best. We hopen alvast geen steken meer te laten vallen en blijven gaan voor de top 5.”