Kangoeroes Mechelen brengt stand in evenwicht tegen Filou Oostende

Aan de Winketkaai in Mechelen had de tweede play-offfinale een compleet ander gelaat dan de eerste in Oostende. De Mechelaars keken aan zee maximaal tegen 45 punten achterstand aan. Thuis wonnen ze met 84-74 na een maximale voorsprong van tweeëntwintig eenheden.

De score kroop maandagavond heel traag omhoog: 4-4 na 4 minuten, 12-12 na 7 minuten. Maar toen vonden de Kangoeroes plots de goede richting. Vooral Loubry had een flinke hand in de 26-16-tussenstand. Hij had toen al elf punten aangetekend.

In het tweede kwart verhoogde de thuisploeg het verschil naar een dozijn punten: 28-16. Twee bommen van Troisfontaines beperkten de schade: 28-24. Booth bracht vroeg in de zeventiende minuut Oostende op gelijke hoogte: 32-32.

Niet onder de indruk

De Kangoeroes waren niet onder de indruk en stapten uiteindelijk met een 43-38-voorsprong naar de kleedkamer. Het derde bedrijf begon met een vreemde beslissing van de refs. Booth kreeg een defensieve fout maar hij had niets mispeuterd.

Twee bommen van Alston hadden meer impact. Stephens dikte aan tot 51-38. In de 23ste minuut kreeg Buysschaert na een block shot en een heftig trotsgevoel een technische fout. Nog iets later gaf ref Nick Van den Broeck een waarschuwing aan coach Gjergja.

Theatraal

Heel theatraal wees de Antwerpse ref dat hij hem een volgende keer uit de zaal zou zetten. Volgens coach Gjergja gebruikte de ref daarbij een obscene uitdrukking. Nick Van den Broeck was ook de ref die Gjergja twee maanden geleden in de bekerfinale om een onduidelijke reden uitsloot.

Het stond dus 53-42 en het werd snel 59-42 in de 24ste minuut! Na 25’09” realiseerde uitblinker Loubry de twintiger: 64-44. Maximaal leidde Kangoeroes met 22 punten bij 68-46 en 70-48.

De match lag in zijn definitieve plooi. Na de vijfde fout van Brodeur benutte Gillet wel nog drie vrijworpen waardoor het verschil minderde tot 76-62. Bommen van Troisfontaines en Jantunen zorgden voor 82-72 maar toen waren er amper 1’15” nog te spelen. Bratanovic lay-upte de 84-74-eindstand.

Woensdag derde finale

Het staat dus 1-1 in de finalereeks. Wie het eerst drie matchen wint, is landskampioen. Woensdagavond volgt de derde finale in de COREtec Dôme, vrijdagavond de vierde in Mechelen. Een eventuele vijfde finale is zondagavond voorzien in Oostende.

Bij de Oostendenaars valt de zwakke aanvallende prestatie van Randolph op: 2 op 11 veldkorven waarvan 2 op 6 tweepunters en 0 op 5 bommen. Met 3 op 4 vrijworpen als extra scoorde hij 7 punten. Negatief bij Oostende is ook het driepuntgemiddelde: 4 op 21, dus 19 %. Met 12 punten aan 70 %, 6 rebounds en 4 assists bekwam Conger de beste computerevaluatie bij Oostende.

Booth (16 punten aan 70,5 %, 2 rebounds, 3 assists) deed het ook keurig. Bij de thuisploeg schitterde opnieuw ex-Oostendenaar Mathias Palinckx, ditmaal met 18 punten aan 76,4 %, 4 rebounds en 1 assist.

(PR)