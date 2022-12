Kan Oedelem Two met één wekelijkse training promoveren?

Het verschil met vorig seizoen zit hem soms in een klein hoekje. Hoewel de spelerskern zo goed als ongewijzigd is, hoedt coach De Meyer zich voor het post-coronascenario. Vorig jaar leek de motivatie verdwenen, nu wordt over een eerste ronde zonder nederlaag gesproken.

De Oedelemse Two raast door de competitie. Met een tot de verbeelding sprekend doelsaldo, enkele centuries en overwinningen met 30 punten verschil (of meer) lijkt er in de eerste ronde geen enkele ploeg in staat om coach Joost De Meyer en zijn ‘gasten’ een strobreed in de weg te leggen. “Het vel van de beer, weet je wel … Vorig jaar waren we tot aan de coronabreak ook top, maar toen we hernamen en enkele zieken in de rangen hadden, verloren we zelfs van de laatste ploeg. Onbegrijpelijk. Om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurt, heb ik ze een ribbetjesavond beloofd als ze de eerste ronde zonder nederlaag doorkomen.”

Mogelijke opties

“Dat laatste is belangrijk”, weet de Oedelemse coach, “want dat geeft je een mooie voorsprong in de promotiepoule. We zien wel waar het schip strandt als we dan nog eens acht wedstrijden hebben afgewerkt. We zullen een eventuele kans om te promoveren echter niet laten liggen, al zijn we van andere factoren afhankelijk, zoals de prestaties van onze One-ploeg. Maar zelfs als die degraderen of zich redden, blijven er verschillende scenario’s mogelijk.”

Eén training per week

“Daarover en over enkele andere zaken zal er binnenkort in de bestuurskamer gesproken worden. Waar we wel al redelijk zeker over zijn: als de ‘gasten’ dat willen, gaan we samen door, zij het nog steeds met maar één training per week. Zelf zie ik een tweede oefenbeurt niet zitten en tot nu toe hoorde ik daar geen enkele speler om vragen”, lacht hij. (MD)

Zaterdag 17 december om 19.30 uur: Oedelem Two – KBGO Finexa Basket@Sea Five.