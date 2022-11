Kan Avanti opnieuw stunten in beker van Vlaanderen?: “Uitkijken naar wedstrijd op hoog niveau”

Komend weekend worden er weinig of geen competitiewedstrijden betwist, want de bekercompetities zien het aantal kanshebbers nogmaals halveren. In de beker van Vlaanderen blijven er na deze speeldag nog 8 ploegen over. Avanti Brugge wil daar graag bij zijn, maar dan moeten ze zaterdag thuis de maat nemen van Waregem. Bij de Bruggelingen heerst de overtuiging dat ze klaar zijn voor een nieuwe stunt.

De voorbije jaren en ook dit seizoen kende Avanti opmerkelijk succes in die bekercampagnes. Limburg United Two kon dan misschien niet op zijn sterkst aantreden, maar werd eind oktober kansloos naar huis gestuurd in de 1/16de finales. Ook in de voorafgaande groepsfase liet de Brugse formatie enkel maar century scores optekenen.

Met Waregem komt nu opnieuw een ploeg uit TDM1 op bezoek in de zaal Stamina. “We hebben helemaal niets te verliezen”, aldus Arno Vandewalle, “maar met een voorgift van 10 punten en een thuiswedstrijd is alles mogelijk. Ik kijk persoonlijk enorm uit naar zo’n wedstrijd op hoog niveau. Het herinnert me aan mijn passage bij Sijsele onder coach Kris De Pauw.”

Coachwissel

Vandewalle eert een tweede keer zijn ex-coach als hij terugblikt op het ontslag van Werner Rotsaert. “Ik miste enige input om nog beter te worden. Van Kris De Pauw kreeg ik destijds bijna wekelijks tips om mijn aandeel in het ploegspel te optimaliseren. Er waren daarnaast kleine frustraties ontstaan en dat dreigde zich op het terrein verder te zetten. Met de komst van coach Wim Van Britsom zijn de rollen in het team duidelijker geworden. Bovendien speelt iedereen nu ongeveer evenveel en wordt er weer iets gegund aan een ander.”

De Avanti-guard zag ondertussen natuurlijk ook dat er de voorbije drie wedstrijden onder Van Britsom heel vlot gescoord werd én dat de punten over meerdere spelers verdeeld werden. “Die bekerwedstrijd kan onze ploeg een extra boost geven, toch blijft de klemtoon op de competitie liggen”, staat hij snel weer met beide voeten op de grond.

“We gaan niet vooruitlopen op het vervolg van de competitie, maar ik reken erop dat we bij de twee promovendi horen en liefst van al mét de titel. Ik wil namelijk terug op nationaal niveau basketten en het meerjarenproject bij Avanti zou dit jaar moeten uitmonden in TD2, zeg maar: derde nationale. Het is echter nog te vroeg om daarover te speculeren. Idem dito over de ploeg voor volgend jaar. Er zijn nog geen gesprekken gepland, maar ik zou opteren voor continuering en samenhang. Als coach Van Britsom aanblijft, zou dat bijvoorbeeld al een pluspunt zijn.”

(MD)