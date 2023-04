‘Kampioenenmaker’ Racing Brugge One blijft ambitieus: “Graag nog een drie op drie pakken”

In de play-ups van eerste landelijke pakte Racing Brugge One tot nu toe 4 op 5. Dat is des te opmerkelijker omdat de Bears tot de laatste speeldag moesten strijden om de play-downs te ontlopen. En nu blijft een plaats in de top drie mogelijk.

De meest verrassende uitslag werd twee weken geleden genoteerd: Racing Brugge won op het veld van titelkandidaat Guco Lier en effende daardoor het pad voor de buren van Avanti, die dit weekend kampioen kunnen worden. “We hadden de voorbije maanden een concept gebouwd dat nu zijn vruchten afwerpt”, aldus coach Alain De Clippel. Daarnaast is de sfeer in de groep beter dan ooit. Bovendien lijkt het erop dat de spelers nu pas bevrijd zijn van de druk die zij voelden om zekerheid over het Racing-lot te krijgen. Tot de allerlaatste speeldag van de eerste ronde moesten we strijden voor ons plekje in de play-ups.”

Top drie

De Brugse oefenmeester blijft nederig over zijn rol in het titeldebat. “Avanti stak er met kop en schouders bovenuit en is de verdiende kampioen. Wat wij in de Lierse zaal lieten zien, was uitstekend, maar anderzijds bezweken de Lierenaars onder de mentale druk. Ook in de terugwedstrijd willen we hen nog eens kloppen. We willen graag nog drie op drie pakken door ook in Bornem te winnen. In dat geval verzekeren we ons wellicht van de derde plaats. Niemand had ons dat vooraf toegedicht, maar ik hou er alsnog een dubbel gevoel aan over. De groep, die ik zeer genegen ben, valt namelijk uit mekaar en het is koffiedik kijken wat het volgend jaar wordt. Het is zelfs onduidelijk hoe de reeks eruit zal zien, hoeveel dalers er dit jaar uiteindelijk zullen zijn. Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat Racing zich ook volgend jaar in eerste landelijke kan handhaven.” (MD)

Zaterdag 1 april om 20.15 uur: Bornem One – Racing Brugge One.