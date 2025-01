Justin Parmentier neemt na dit seizoen afscheid van Rapid Langemark en trekt naar reeksgenoot Iebac Ieper

Rapid Langemark One boekte zondag een knappe 92-71-thuiszege tegen Zedelgem Lions. “Een verdiende overwinning”, opent Justin Parmentier. “We zijn eigenlijk nooit in de problemen gekomen.” Rapid blijft zo vierde in de stand en Parmentier blijft dan ook ambitieus voor de rest van het seizoen. “We kijken liever naar boven dan naar beneden in het klassement.”

Ondanks het feit dat ze in Langemark al twee jaar aan de top in tweede provinciale meedraaien, is de club volgens de 32-jarige Ieperling nog niet klaar om een stap hogerop te zetten. “Ik denk niet dat die ambitie er dit seizoen is. Als Langemark dat wil verwezenlijken, zouden er toch enkele gerichte versterkingen moeten bijkomen. Het verschil tussen eerste en tweede provinciale mag niet onderschat worden.”

Dit weekend staat voor Rapid opnieuw een thuiswedstrijd op het programma. Het ontvangt zaterdag hekkensluiter Waregem Three. “Elke wedstrijd moet uiteraard gespeeld worden, maar dat mag in principe geen probleem vormen als we met de juiste ingesteldheid op het veld komen.”

Iebac

Parmentier verlaat straks na vier seizoenen de club en trekt naar reeksgenoot VK Iebac Ieper. “Die keuze is al een tijdje geleden gemaakt. Dries Noppe en ikzelf wilden heel graag nog eens een seizoen samen spelen. We hebben heel mooie tijden beleefd in Poperinge. Na die periode is hij naar Iebac getrokken en ik naar Langemark. Nu de kans zich voordoet om opnieuw met hem en onder coach Johan Noppe te spelen, wou ik die niet laten liggen. Ik woon zelf ook op twee minuten van de sporthal van Iebac. In combinatie met mijn job en vier kinderen heeft dat ook mee mijn keuze bepaald.” (BP)