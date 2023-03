Jurgen Vanpraet kijkt uit naar Elite Gold: “Kennismaking met Aris Leeuwarden wordt uitdaging”

Filou Oostende opent en sluit de crossborderfase van de BNXT League met een thuiswedstrijd. Deze fase van de grensoverschrijdende competitie loopt van begin maart tot eind april. Nu zaterdag komen de Friezen van Aris Leeuwarden naar de COREtec Dôme.

Tegenover vorig seizoen zijn er drie nieuwe clubs in Elite Gold: Spirou Charleroi, Limburg United en Aris Leeuwarden. Maar Union Bergen, Leuven Bears en Feyenoord Rotterdam moeten in tegenstelling tot vorig seizoen vrede nemen met een plaats in Elite Silver. “Het Belgische gedeelte van de competitie is een stuk spannender geworden, het niveau is opgekrikt door sommige teams in die eerste fase. Dat is positief”, stelt CEO Jurgen Vanpraet vast. “Leeuwarden in het hoge Noorden, op 400 km van Oostende, is samen met Zwolle en Groningen een Europese verplaatsing van twee dagen. Dat is een uitdaging, maar het is ook bijzonder om nieuwe teams te leren kennen. Charleroi en Limburg zijn geen verrassingen en twee sterke tegenstanders voor die Belgische play-offs.”

Zaterdagavond opent Oostende thuis tegen Leeuwarden. “Na de internationale break is het goed om opnieuw thuis te kunnen starten. Toch trekken vooral de matchen tegen de grote drie uit Nederland aan. Het is uitkijken naar het ongeslagen Den Bosch, Leiden en Groningen.”

De formule in de Elite Gold bleef onveranderd, dus opnieuw met een halvering van de punten aan de start. Oostende vindt dat toch iets merkwaardigs. “Het zorgt zogenaamd voor extra spankracht, maar in realiteit mag je bijna opnieuw beginnen. We hadden liever eerst de BNXT play-offs gespeeld en daarna de Belgische, zoals het ook in andere vergelijkbare competities is. Maar er is afgesproken binnen de liga om drie jaar dezelfde formule te behouden en dan pas te evalueren. We houden ons daar dus aan”, reageert Vanpraet.

Den Bosch

Filou Oostende werkt ook samen met Heroes Den Bosch om supporters naar elkaars zaal te brengen. “Dankzij onze fanclub zijn we steeds vertegenwoordigd op verplaatsing. We proberen mensen uit Nederland naar Oostende te krijgen. Zo is er onder andere een uitwisseling met Den Bosch tot stand gekomen voor heen en terug. Wij zetten bussen in en zij eveneens. We zorgen voor uitwisseling van tickets en we nodigen elkaars businessclubs uit op events bij de tegenstander. Het vraagt wat werk, maar het is mooi dat de twee grootste clubs elkaar daar onmiddellijk in gevonden hebben. We gaan daaruit leren en om verder op te bouwen.”

High Five-abonnement

Voor de vijf thuiswedstrijden in de Elite Gold stelt Filou Oostende een High Five-abonnement aan 60 euro voor. Supporters bekomen vijf tickets die ze zelf mogen gebruiken zoals ze willen. “Vijf tickets, vijf thuiswedstrijden, vijf Nederlandse topploegen. Kom je met vier vrienden naar één wedstrijd of kom je zelf naar de vijf wedstrijden kijken? Jij beslist”, zegt Jurgen Vanpraet.

Het High Five-abonnement is te bestellen bij kgebbert@filou-oostende.be. (PR)