Jurgen Vanpraet heeft schitterend nieuws over de kern van Filou Oostende: “Randolph en Conger blijven het hele seizoen”

Filou Oostende beleeft bijzondere weken. De kustploeg hoopt deze nationale competitie met een perfect parcours af te sluiten. Maandag en woensdag wil het team opnieuw een finaleticket voor de beker van België binnenrijven. Ook Europees is er nog iets mogelijk. Intussen basketten de Filous matchen aan NBA-tempo.

Donderdagavond, terwijl deze krant gedrukt werd, bekampte Filou Oostende in eigen huis op de derde speeldag van de Round of Sixteen Basketball Champions League de Oekraïense landskampioen Prometey. Dat was de 77ste match van Oostende in deze continentale topcompetitie. Bij het jubileum van nummer 75 vorige week in Malaga meldde de organisatie dat toen slechts vier clubs meer wedstrijden in de BCL telden: Tenerife (97), AEK Athene (93), Straatsburg (85) en Nymburk (82).

Coach Dario Gjergja was er telkens bij! Alleen Txus Vidorreta coachte meer wedstrijden: 81 voor Tenerife. Bovendien is het huidige team het meest offensieve Oostende in zes BCL-campagnes: gemiddeld 84 punten tot en met de play-ins; de 59 puntjes in Malaga waren een offensieve droogte. Alleen vorig seizoen overschreden de rood-gelen ook de grens van 80 punten (80,7).

Levi Randolph, gemiddeld goed voor 17,9 punten, scoorde in elk van de poulematchen en in de play-ins minstens tien punten. De strijderscultuur van de Gjergja-discipelen manifesteert zich ook in bijzondere statistieken. Alleen AEK Athene (15) won in de BCL-historie meer wedstrijden dan Oostende (11) na een achterstand bij aanvang van het vierde kwart.

Bijzonderheden

Uit Oostendes BCL-geschiedenis onthouden we verscheidene bijzonderheden. Zo merken we ook Europees de ontplooiing van de jeugd die bij coach Gjergja steeds veel kansen krijgt. Slechts twee spelers van 18 of jonger realiseerden een double-double in een BCL-match, allebei Oostendenaars: Amar Sylla (18 jaar en 49 dagen) tegen Manresa (16 punten, 13 rebounds) en Keye van der Vuurst (18 jaar, 317 dagen) tegen San Pablo Burgos (13 punten, 11 assists).

Nog meer over de Nederlandse international. In Malaga was Keye de enige Oostendenaars die 10 of meer punten scoorde, twaalf. Zo werd hij de eerste basketter die sinds 2000 geboren is die de kaap van 200 BCL-punten overschrijdt, namelijk 201. Met dat aantal duikt hij ook binnen in de top zeven van de Oostendse BCL-schutters. Alleen Dusan Djordjevic (459), Jean-Marc Mwema (341), Jean Salumu (280), Chase Fieler (266), Pierre-Antoine Gillet (228) en Loïc Schwartz (218) scoorden tot en met de wedstrijd in Cluj meer BCL-punten voor BCO.

Zes duels in elf dagen

Aan een hogesnelheidstempo werkt BC Oostende momenteel zijn wedstrijden af. Donderdagavond 10 februari begon thuis tegen de Oekraïense kampioen Prometey een periode van zes matchen in elf kalenderdagen. Zaterdag 12 februari volgt de laatste verplaatsing van de nationale fase in de BNXT League, een trip naar Kangoeroes Mechelen. Maandagavond 14 februari krijgt de heenwedstrijd om de halve finales van de beker van België het label van een valentijnsmatch.

Filou roept op om met je geliefde de topper Oostende-Antwerp Giants bij te wonen. Je kan zelfs een valentijnsboodschap in de Versluys Dôme brengen, maar daarvoor contacteer je best het Filou-arenasecretariaat.

“Wij projecteren je boodschap aan je valentijnsdate op de animatieschermen boven het terrein”, kondigt CEO Jurgen Vanpraet aan. Woensdag is er al de terugmatch om de beker. Daarop volgen nog twee competitiematchen in eigen huis: vrijdagavond 18 februari tegen bekerfinalist Limburg United en zondagnamiddag 20 februari tegen Charleroi. Ja, zes duels in elf dagen!

‘Grote etalage’

Er is ook heel goed sportief nieuws. “Levi Randolph, voor wie interesse was van onder meer het Australische Adelaide 36ers, maakte geen gebruik van zijn opstapclausule om Oostende te verlaten. Hij is overtuigd van de grote etalage die Oostende dit seizoen biedt”, zegt Jurgen Vanpraet. “Demitrius Conger, die eind december bij Oostende aansloot, had een overeenkomst voor de rest van het seizoen die zowel club als speler na een maand konden opzeggen. Ook Conger blijft echter de volledige competitie aan zee.”

(PR)