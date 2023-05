Julie Vanloo sluit aan bij Belgian Cats: “Seizoen met Montpellier heeft me plezier in het basketbal teruggegeven”

Julie Vanloo heeft er net als Kyara Linskens een goed seizoen opzitten met Montpellier, dat de halve finales van de Ligue bereikte. “Een seizoen dat me het basketbalplezier teruggegeven heeft”, vertelde de 30-jarige point guard dinsdag in Wilrijk.

“De club was super, de teammaats ook en de coach (Valéry Demory, ex-coach van de Cats) gaf me veel vertrouwen. Dat had ik nodig. Met Kyara klikt het heel goed, ook naast het terrein. Als dat niet het geval zou zijn, zou het op het terrein nooit zo goed draaien.”

“Ik heb echt al zin om er met de Cats weer in te vliegen. Mentaal zit het helemaal snor. Fysiek is dat misschien net wat minder. Het was een zwaar seizoen en ik ben toch al dertig jaar.”

Voor het EK toont Vanloo zich ambitieus. “We hoeven ons niet te verstoppen en moeten durven zeggen dat we voor een medaille gaan. Servië, Spanje en Frankrijk zijn erg sterk, maar we zijn zeker niet kansloos.”