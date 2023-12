Julie Vanloo plaatst zich met Galatasaray voor achtste finales van EuroCup

Het Galatasaray van Julie Vanloo en Hind Ben Abdelkader heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de achtste finales van de EuroCup basket voor vrouwenteams. De Turkse club won de terugwedstrijd van het Poolse Sosnowiec met 91-65, nadat de heenwedstrijd op een 90-90 gelijkspel geëindigd was.

Galatasaray kwam ongeslagen uit de groepsfase en dicteerde de wet in de return van in het begin. Na het eerste kwart hadden Vanloo en co al een 28-14 voorsprong te pakken, een voorsprong die ze alleen maar vergrootten tijdens de rest van de partij. Nalyssa Smith (25 punten, 7 rebounds) Hind Ben Abdelkader (21 punten, 2 rebounds), Miyisha Hines-Allen (16 punten, 17 rebounds) en Vanloo zelf (10 punten, 9 assists) waren de uitblinkers bij de Turken.

De achtste finales staan op 10 januari op het programma. Galatasaray zal het dan opnemen tegen Gorzow, een andere Poolse club, of de Franse ploeg Angers, die elkaar later woensdagavond (20u) bekampen. Gorzow won de heenwedstrijd met 74-67.