Julie Vanloo krijgt bekend gezicht als bondscoach bij de Belgian Cats: “Coach Mike wil onze filosofie niet veranderen”

Met Mike Thibault krijgt Julie Vanloo een vertrouwd gezicht als nieuwe bondscoach bij de Belgian Cats. De Amerikaanse toptrainer ondertekende vorige week een contract tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

De bijna 32-jarige Vanloo was vorig jaar in de WNBA bij Washington Mystics aan de slag, toen Thibault er algemeen directeur was. “Mike is een persoon die heel rechtuit, open, direct en warm is. Hij zal niet rond de pot draaien en gewoon zeggen waar het op staat: als het goed is, is het goed en als het slecht is, slecht. Dat was destijds ook zo bij de Mystics. Dat zijn zowat de basiseigenschappen die belangrijk zijn bij een coach”, vertelde Julie Vanloo maandag tijdens een persmoment in Oostende, enkele dagen voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan (6 februari) en in Litouwen (9 februari).

Onder de vorige bondscoach Rachid Meziane werden de Cats Europees kampioen, maar grepen ze vorige zomer in Parijs met een vierde plaats nipt naast de medailles. “Mike wil niet onze basketfilosofie veranderen. Hij is grote fan van de manier waarop we spelen. Op moeilijke momenten moeten we realiseren dat wij niet meer het kleine België zijn. Met de ervaring die we hebben, moet op zo’n momenten het beest in ons naar buiten komen. Met de nodige ervaring dus de kleine details nog wat gaan aanscherpen. Met zijn ervaring kan hij dat wel. Hij heeft ons jaren gescout, kent ons vanbinnen en vanbuiten, onze zwaktes en onze sterktes… Je merkt op training dat hij op kleine details wil werken. Hij komt ook met heel veel statistieken, maar dat is de Amerikaanse manier van werken. Hij neemt over in het midden van een kwalificatiecampagne, maar dat was de vorige keer ook zo, na Tokio. Toen zijn we in november begonnen met Valéry Demory. Ik denk dus dat de timing wel redelijk oké is, omdat hij nog de hele zomer heeft om bij te schaven. We zitten nog op drie jaar van de Olympische Spelen en voordien heb je nog het EK en het WK, en dus is er nog een heel lange periode om te bouwen richting het hoofddoel: de Spelen van 2028 in Los Angeles. De ambitie is intussen duidelijk uitgesproken. Mike is naar hier gekomen met een doel en dat is het mooie eraan.”

Met Mike Thibault haalden de Cats een absolute toptrainer in huis. “De Amerikanen hebben de voorbije jaren hun moeilijkste wedstrijden telkens tegen ons gespeeld. Op het WK hadden ze het heel moeilijk en van dat kwalificatietoernooi hebben ze misschien nog altijd nachtmerries. Ik moet toegeven: ik soms ook. Hij heeft dan ook heel veel respect voor ons individueel en als groep. Hij is fan van de manier waarop we spelen en ik denk dat hij heel blij is dat hij daar nu deel van kan uitmaken. Hij wil ons echt naar een nog hoger niveau helpen.”