Jules Rotsaert debuteert bij Filou met zestiger

Niemand van de 2.867 toeschouwers zal de wedstrijd tussen Filou en het Nederlandse PrismaWorx Basketbal Academie Limburg nog vergeten. Zowel om de score als om het debuut van een jonge Oostendenaar.

De 112 Filou-punten zijn een evenaring van het seizoensrecord, 78-112 in Groningen. Oostendes BNXT-puntenrecord is nog altijd de 84-115-zege op Brussel (6 november 2022). Het grootste verschil is met deze zestiger (112-52) wel gebroken, want dat bedroeg 54 punten in de 51-105-winst op Brussel (24 september 2021). In de Belgische competitie won Oostende zeven seizoenen geleden met 58 punten verschil tegen Bergen: 106-48, weet je nog, op 2 december 2017.

Een Oostendse zestiger dateert van 19 januari 1996: Sunair Oostende won toen met 58-119 op St Louis Seraing. Thuis boekte Sunair ook eens een zestiger, 112-52 op 7 januari 1995 tegen Avenir Namen.

Emoties en focus

Pointguard Jules Rotsaert, pas 15 en 1,87 meter groot, was de aangename verrassing in het team. Rotsaert droeg het shirtnummer 7, maar zijn familienaam stond nog niet op de rugzijde van zijn shirt. In zijn debuutwedstrijd toonde hij wel meteen wie hij was. Jules kreeg zijn eerste invalbeurt na 8’08” toen hij bij een 27-8-tussenstand de plaats van Simon Buysse innam. Meteen baskette hij complexloos. In elk van de vier kwarts gaf coach Gjergja hem speelkansen. Tijdens 17’53” was deze talentvolle tiener goed voor vier punten, twee rebounds, vijf assists en een steal. Jules is de zoon van Spirou-coach Sam Rotsaert, de kleinzoon van gewezen international Werner Rotsaert.

“Vooreerst dank ik coach Gjergja om mij de voorbije week te laten trainen met de eerste ploeg en om me ook de speelkansen te geven. Ik doe alles met veel plezier, ik doe mijn best, ik geef alles”, reageerde Jules op zijn debuut in het team. “Veel emoties gingen door me heen. Natuurlijk moest ik gefocust blijven. Alles ging een beetje vanzelf”, vertelt Jules, die veel applaus van de 2.867 toeschouwers kreeg. “Ook dank ik de supporters. Heel veel familieleden waren eveneens op deze match aanwezig.”