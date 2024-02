Joppe Mennes wil eerherstel tegen Kangoeroes Mechelen

Zaterdagavond ontvangt Filou Oostende in de COREtec Dôme Kangoeroes Mechelen. Vorige zomer verhuisde Joppe Mennes van Mechelen naar de middenkust. Snel ontpopte hij zich tot een geliefde speler.

Joppe Mennes speelde bij tweedeklasser Guco Lier dat na een jaar een samenwerking aanging met Kangoeroes Mechelen. “Zo speelde ik twee seizoenen in dubbele licentie bij beide teams. Zo heb ik stappen gezet, kreeg ik kansen en mocht ik minuten maken in Mechelen. Ik was pas 18 toen ik bij Mechelen begon. Het was een heel grote aanpassing, onder meer qua fysiek. Je kan eerste klasse trouwens niet vergelijken met tweede klasse. Het is helemaal anders. Door op training altijd goed mee te spelen, is die overgang vrij vlot verlopen”, zegt Joppe Mennes die twee seizoenen werkte onder coach Kristof Michiels.

Dankbaar voor kans

“Hij is heel begaan met zijn spelers en heeft met iedereen een goede band. Voor de teamsfeer doet hij alles. In mijn hart zal hij altijd een speciale plaats hebben omdat hij me als jonge gast die kans gegeven heeft. Natuurlijk had coach Michiels liever dat ik ook dit seizoen in Mechelen bleef, maar hij gunde me toch dat ik die volgende stap naar Oostende zette. Coaches Gjergja en Michiels komen naast het veld trouwens ook goed overeen.”

Half november kende Joppe Mennes een onaangename, tijdelijke terugkeer naar de zaal van de Kangoeroes. Oostende leed er een zware 69-45-nederlaag. “In Mechelen hebben we onze slechtste match van het seizoen gespeeld. Het voelde hard aan om zo’n match te spelen. Heel vervelend.”

45 punten: schande!

“Vooral in aanval waren we afschuwelijk maar ook in defensie waren we niet klaar. We kregen geen enkele bal in de korf, maar natuurlijk was Mechelen ook heel goed voorbereid. Ze wisten precies wat we zouden doen. Het was een schande voor Oostende dat we slechts 45 punten aantekenden. Dat zal zeker straks niet meer gebeuren! Aan motivatie ontbreekt het niet. De coach zal er ook voldoende op wijzen. Het is belangrijk om zaterdag iets recht te zetten.”