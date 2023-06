Joppe Mennes verlaat Kangoeroes Mechelen voor Filou Oostende

Small forward Joppe Mennes (20, 1m97), belofteninternational van Kangoeroes Mechelen, tekende een contract van drie seizoenen bij Filou Oostende. Dat maakte de kampioen via zijn sociale media bekend.

Joppe Mennes genoot zijn jeugdopleiding bij BBC Niel, Red Vic Wilrijk, Soba Antwerpen en Phantoms Boom. In 2020-2021 baskette hij met een dubbele licentie zowel bij Phantoms Boom als Guco Lier. In het seizoen 2021-2022 won hij met Guco Lier de titel in Top Division One, de tweede hoogste reeks. Toen had hij een dubbele licentie zowel bij Lier als BNXT-club Kangoeroes Mechelen.

“In het voorbije BNXT-seizoen was Joppe Mennes goed voor 3,9 punten, 1,9 rebounds en 0,8 assists in 15’06”. Hij scoorde tweepunters aan 63,5 % en vrijworpen aan 38,5 %. Mennes miste de recente play-offs door een blessure aan het scheenbeen. We willen Joppe Mennes als jong talent de tijd geven om hier te rijpen”, merkt Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende, op.

Na Sam Van Rossom is Joppe Mennes de tweede Belgische aanwinst bij 24-voudig landskampioen Filou Oostende.