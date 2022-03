Joost Ampe trekt met BC RHK-Delrue Oostende naar Kortrijk: “Kijken of top twee nog kan”

BC RHK-Delrue Oostende verloor vorig weekend na twee verlengingen op bezoek bij Avelgem. Ook dit weekend staat een spannend duel op de agenda. Dan is Kortrijk Spurs Four de tegenstander. Joost Ampe blikt vooruit op de wedstrijd van zaterdag.

RHK-Delrue moest vorig weekend pas het hoofd buigen na twee verlengingen. De ploeg van coach Mathias Desaever ging onderuit met 81-75, al wist het team zijn vel wel duur te verkopen. “Het was op het einde helemaal op”, vertelt Joost Ampe. “We waren maar met zijn achten voor deze uitwedstrijd, door blessures en ziekte van enkele spelers. Uiteindelijk moesten we het hoofd buigen omdat de foutenlast ons te veel werd. Zelf verdween ik ook met vijf fouten naar de bank. We waren nochtans goed begonnen aan de wedstrijd en speelden een mooie voorsprong bij elkaar, maar uiteindelijk lukte het niet in een zeer potige wedstrijd. Ze gingen op en over ons, het was heftig.”

Ook dit weekend volgt normaal een stevige partij. Dan trekt de kustploeg naar Kortrijk Spurs Four, dat net boven de Oostendenaars in de rangschikking staat. Opnieuw geen gemakkelijke opdracht dus. “We hebben dit seizoen nog niet tegen Kortrijk gespeeld”, gaat Ampe verder. “Als ik me de matchen uit eerste provinciale herinner, dan is Kortrijk altijd wel een ploeg waar je rekening mee moet houden. Dat zal ook dit keer niet anders zijn. We proberen er het beste van te maken en spelen voluit voor de overwinning.”

Ik ben iemand die altijd voor de titel wil spelen

Het klassement is moeilijk in te schatten, omdat niet iedereen hetzelfde aantal wedstrijden afgewerkt heeft. Op basis van de verloren wedstrijden staat RHK-Delrue Oostende op een gedeelde vijfde plaats in tweede provinciale. “Het is een beetje moeilijk, zeker omdat we heel wat sterkhouders moesten missen dit seizoen door blessureleed. We mikten voor het seizoen op een plaatsje bij de beste vijf en dat maken we zelfs met al die miserie waar. Er zat zeker meer in. Ik ben iemand die altijd voor de titel wil spelen en dat was met een voltallige ploeg zo goed als zeker ook mogelijk geweest. Ik kijk niet echt naar de klassering op dit moment. Er staan nog negen matchen op de agenda en daarvan zou ik er zeker acht willen winnen. We moeten dan zien of de top twee misschien nog mogelijk is in de rangschikking.

Weinig verschuivingen

Traditiegetrouw blijft RHK-Delrue Oostende een ploeg waarbinnen weinig verschuivingen gebeuren in de transferperiode. Dat lijkt ook voor volgend seizoen zo te zijn. “Voorlopig denk ik niet dat er verschuivingen in onze ploeg gebeuren. Normaal zullen we het daar volgende week eens met de ploeg over hebben, maar ik denk niet dat er iemand van plan is om de ploeg te verlaten.”

Zaterdag 19 maart om 18.15 uur: Kortrijk Spurs Four – BC RHK-Delrue Oostende One.