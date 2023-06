Johan Vande Lanotte wil volgend seizoen meer ervaring bij Filou Oostende

Sportief verantwoordelijke van basketbalclub Oostende, de gewezen vicepremier Johan Vande Lanotte, heeft woensdag vooruitgeblikt naar de ploeg voor volgend seizoen. Hij belooft meer ervaring en ook iets meer fysieke kwaliteiten binnen het team van coach Dario Gjergja. Het spelersbudget gaat iets achteruit.

Een dag na de laatste match van het seizoen konden spelers, coaches, bestuursleden en pers elkaar ontmoeten bij de hoofdsponsor van de club: Kasteel brouwerij Vanhonsebrouck in Izegem. Filou Oostende blikt positief terug op een geslaagde Europese campagne en de twaalfde landstitel op rij. Wel verloor het twee finales: de bekerfinale en de overkoepelende BNXT-titelfinale.

“Een gebrek aan ervaring was ons grootste probleem”, zo analyseert Johan Vande Lanotte, die niet in de raad van bestuur zit, maar wel in het dagelijks bestuur van de club. “Op sommige momenten verloren we ons hoofd, wat normaal is bij zo’n heel jonge ploeg.” Voor volgend seizoen belooft hij meer ervaring. Pierre-Antoine Gillet (32) blijft en krijgt Sam Van Rossom (37) naast zich. Daarnaast komt er zeker nog een nieuwe ervaren speler, zo belooft hij.

“We willen er zeker ook een fysiek sterke jongen bij, want we hadden het vaak moeilijk tegen ploegen die fysiek speelden zoals Spirou Charleroi en Leiden”, aldus de gewezen burgemeester van Oostende.

Wie er zeker al bij komen, zijn Sam Van Rossom van Valencia en Joppe Mennes van Kangoeroes Mechelen. Simon Buysse, Servaas Buysschaert, Haris Bratanovic, Pierre-Antoine Gillet en Xander Pintelon zijn nog onder contract. “Met Vrenz Bleijenbergh, Olivier Troisfontaines en Alex Barcello beginnen we morgen te praten. Al die spelers zijn geïnteresseerd in een verlengd verblijf.” De Amerikaan Breein Tyree verhuist naar het Turkse Bahcesehir.

Vande Lanotte gaf ook nog aan dat het totaalbudget ongeveer ongewijzigd blijft, maar dat het spelersbudget licht achteruitgaat. Dat komt omdat sponsoring moeilijker te vinden is dan vroeger.