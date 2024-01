Johan Noppe wordt volgend seizoen de nieuwe coach van VK Iebac One

Francis Montefesta liet weten dat hij tweedeprovincialer VK Iebac One verlaat aan het einde van het seizoen. De club ging op zoek naar een opvolger en vond die nu met Johan Noppe (63).

“Als club zijn we verheugd dat we Johan Noppe als nieuwe coach voor onze Heren A mogen voorstellen”, laat de club via de officiële kanalen weten. “Met deze trainer kiezen we voor een Ieperling met een bewezen succestraject op het gebied van jeugd en seniors. Dat Johan ook een ruime ervaring heeft, als gediplomeerd coach, op zowel provinciaal, landelijk als nationaal niveau is natuurlijk een grote meerwaarde.”

Al actief bij de jeugd

Johan is momenteel al aan de slag bij VK Iebac. “Hij coacht momenteel onze U16 A ploeg die volgend seizoen overgaat naar de U18. Het is onze hoogste jeugdploeg die in de toekomst ook een eerste schakel zal vormen met onze twee seniorenploegen.”