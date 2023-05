Op zaterdag 13 mei organiseert de stedelijke jeugddienst zijn eerste 3×3-basketbaltornooi. Jeugdopbouwwerker Lars Courtens merkt naar eigen zeggen al langer dat dit een sport is die stijgt in populariteit. Daarom neemt zijn collega-stagiair Ellen Degrande nu het initiatief om met een tornooi uit te pakken. Iedereen kan gratis komen strijden voor de eeuwige roem. Het evenement start om 13.30 uur en de eerste match is om 14 uur voorzien. Alles heeft in openlucht plaats op het multisportveld achter het stedelijk zwembad. Er wordt ook randanimatie voorzien met een vinyl-dj, hiphopdansers, rappers en skaters. Er kunnen maximum acht teams van drie of vier spelers deelnemen. Op het einde van de dag heeft er een medaille-uitreiking plaats en ontvangt de winnende ploeg de hoofdprijs. Inschrijven gebeurt via de stedelijke jeugddienst of Torhout Beach. Op de foto de organisatoren, enkele spelers en schepen van Sport Rita Dewulf. (foto JS)