Jeugd krijgt alle kansen bij Racing Brugge Two

Zoals dat bij veel basketploegen het geval is, staat Racing Brugge Two ten dienste van. Bij tal van ploegen mikt men er bovendien ook op om de afstand tussen One en Two niet al te groot te laten worden. Anders wordt de overgang te moeilijk voor de aanstormende jeugd.

Het is bij Racing Brugge dus niet anders. Tussen de One- en de Two-ploeg zit nu een verschil van twee reeksen, maar de nieuwe coach Kurt De Buck (44) klinkt strijdvaardig: “Ik beschik over een zeer competitieve kern, de ideale mix van jong en oud. Nu ja, noem het liever spelers met ervaring. Dat maakt het enerzijds mogelijk dat die jongeren, die vaak uit onze eigen U18 en U21 komen, de stap naar de One-ploeg kunnen zetten, maar anderzijds ben ik ervan overtuigd dat zo’n gemengde groep over afzienbare tijd in staat moet zijn om nog een stapje hogerop te zetten.”

Rustig seizoen

Op dit ogenblik is Racing Brugge Two een vaste waarde in eerste provinciale. “En daar willen we dit jaar opnieuw een rustig seizoen beleven”, aldus De Buck. “Een plaats in de middenmoot moet haalbaar zijn. Met Zwevezele en de Kortrijkse ploegen zie ik een pelotonnetje dat zich voorin nogal snel zal afscheiden. Aan de andere kant van het klassement zijn er echter ook een aantal ploegen die we achter ons moeten kunnen houden. Daartussen zijn veel ploegen aan mekaar gewaagd en zal het ervan afhangen of we een goeie dag dan wel een offday hebben.”

Valse start

De Buck komt over van Sijsele, waar hij vooral een strijd tegen de degradatie moest voeren. “Nu beschik ik over wapens om de tegenstander aan te pakken. Helaas mis ik voorlopig de geblesseerde Matthias Van Eeghem met een blessure aan de knie. Tijdelijk zien we ook Benoît Lahouter wat minder, omdat die de One-ploeg depanneert, die eveneens door blessures geteisterd wordt.” (MD)

Zaterdag 16 september om 18 uur: Racing Brugge Two – Gentson Two (oefenwedstrijd).