Jesse Waleson wordt door Filou Oostende voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Kangoeroes Basket Mechelen

Jesse Waleson, speler van Filou Oostende, speelt vanaf maandag voor de rest van het seizoen bij Kangoeroes Basket Mechelen.

De Nederlander tekende afgelopen zomer een profcontract bij Filou Oostende. Hij traint en speelt niet alleen bij Filou Oostende, maar ook bij KBGO Finexa Basket@Sea One in Top Division Two.

Voor de rest van het seizoen wordt Waleson nu uitgeleend aan Kangoeroes Basket Mechelen in de BNXT League.

Zaterdag speelt Waleson nog een laatste keer mee met Filou Oostende tegen… Kangoeroes Basket Mechelen.