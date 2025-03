Jesse Waleson bezig aan laatste weken bij SKT Ieper: “Ik verhuis binnenkort naar Valencia”

SKT Ieper One kon zich niet kwalificeren voor de finale van de Beker van Vlaanderen. Na een weekje rust is het nu tijd voor het slotakkoord van de competitie. Zaterdag is er de topper tegen Falco Gent. Voor Jesse Waleson zijn het zijn laatste weken in Ieper. Hij ruilt het parket binnenkort voor de Spaanse zon.

In de heenronde verloor SKT Ieper nog met 86-65 in Gent. “Onze grootste nederlaag van het seizoen”, weet Jesse Waleson (23), de Nederlandse center die momenteel in Langemark woont. “Wij hadden een mindere dag en we botsten toen op een sterke tegenstander. Zaterdag hopen we om de rollen om te draaien. Voor eigen publiek kunnen we altijd iets meer.”

De week nadien trekt SKT Ieper nog naar Donza. Zowel Ieper, Falco als Donza tellen momenteel 14 zeges uit 20 wedstrijden. Ook Comblain heeft hetzelfde rapport. Enkel Waregem en Lier doen beter met 16 op 20. “Donza is ook een stevige tegenstander. Falco en Donza zijn twee ploegen die in de play-offs zullen mee strijden voor de titel. De resultaten van de komende weken worden bepalend voor onze startpositie in die play-offs. We kijken uit naar het slot van deze competitie. Na de bekeruitschakeling, waar iedereen het toch zwaar mee had, hadden we een weekend vrij. Dat deed deugd en de batterijen zijn weer opgeladen.”

Jesse wil in schoonheid afscheid nemen van SKT Ieper, want hij trekt na anderhalf jaar Ieper de deur achter zich dicht. “Het wordt een definitief afscheid van de basketsport. Ik wil niet meer terugkeren naar het professioneel basketbal. Basketten in tweede klasse is leuk, maar ik wil nog andere dingen doen in het leven. Mijn periode in Ieper was mooi.”

Hij zal het parket ruilen voor de Spaanse zon. “In mei verhuis ik samen met mijn vriendin naar Valencia. Een mooie stad en ik ben al aan het solliciteren om er te werken voor een Nederlands bedrijf. Ik spreek nog een mondje Spaans van toen ik er even speelde bij Ponferrada. Ik wil graag blijven sporten, want dat doe ik graag. Alleen zal dat voorlopig niet meer in clubverband zijn. We kijken uit naar ons nieuw avontuur.” (API)

Zaterdag 15 maart om 20.45 uur: Basket SKT Ieper One – BBC Falco Gent One.