Jeroen Sercu wil Oostkamp Two naar landelijke brengen

Voorlopig loopt het bij Oostkamp One nog niet zoals verwacht of verhoopt werd. Ook bij de Two-ploeg worstelt coach Jeroen Sercu met gemengde gevoelens. Zijn team is weliswaar mee met de stroom, maar voor hetzelfde geld stonden ze mee aan de leiding. Het doel op de middellange termijn is doorstoten naar de landelijke reeksen.

Het thuisrapport van de tweede Merelsploeg is perfect: vier op vier. Maar op verplaatsing wilde het nog niet lukken. “We hadden ook buitenshuis drie op drie kunnen halen”, sakkert de Two-coach.

Doelstellingen

“Twee keer kwamen de U21-spelers uit mijn kern rechtstreeks van hun jeugdwedstrijd, waardoor ze frisheid misten, en in Heuvelland was ik echt ontgoocheld omdat het team niet klaar was voor een duel met een staartploeg.”

Meteen heeft Sercu ook zijn volgende twee doelstellingen klaar: “De thuisreputatie alle eer aandoen en Zwevezele verslaan, breken met het slechte gevoel op verplaatsing en volgende week de derby bij Avanti Brugge Two winnen! Makkelijk wordt dat niet, want ik heb de indruk dat er nauwelijks zwakke broertjes in eerste provinciale zitten.”

Jeugdig enthousiasme

“Anderzijds kunnen we elke ploeg pijn doen. Onze sterkte is ons jeugdig enthousiasme, aangevuld met de gestalte van enkele seniors. Het geheim is simpel: goed verdedigen, de bal veroveren en dan lopen, lopen, lopen.”

Voor de meeste jongeren is het moeilijk om aansluiting te vinden bij de One-ploeg. “Ik heb daar een bepaald idee over. Vorm een kern met twee of drie degelijke, ervaren senioren en laat de jongeren daarbij aansluiten. Alleen op die manier kunnen we doorstoten naar het landelijke niveau, waardoor je weer meer talentrijke jongeren kunt aantrekken. Het uiteindelijke doel is om de kloof met de One-ploeg te verkleinen.”