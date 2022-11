Jeroen Sercu sluit spelerscarrière af: “Ook als assistent-coach voel ik me prima”

Als je een spelerscarrière hebt zoals die van Jeroen Sercu, dan hoort daar een mooie eindeseizoenswedstrijd met veel volk en een goed georganiseerde huldiging bij. Zo uitgestippeld zal het niet lopen, want de ex-speler van Oostkamp en Racing Brugge moet nu voortijdig en noodgedwongen de schoenen aan de wilgen hangen.

“Mijn lichaam takelde eigenlijk al vroeg af, want ik was amper 16 toen ik al een eerste keer met een geblokkeerde rug sukkelde”, doet Sercu (32) zijn verhaal. “Ook daarna bleef ik blessuregevoelig. Wat nu de doorslag geeft, is een blessure van bijna een jaar oud. Op een training in januari werden de ligamenten in mijn voet en enkel geraakt. Er werd vastgesteld dat er in totaal 6 stukjes enkelbot waren afgebroken. Toch kon ik op het einde van vorig seizoen nog basketten voor Racing, zij het met pijn en in de wetenschap dat de blessure niet goed herstelde.”

Toekomst als coach?

Een operatie in mei kende niet het gewenste succes en 6 maanden later heeft Sercu de knoop doorgehakt. “De pijn was niet weg, de botgroei verliep te traag en het risico op blessures was te groot. Dus had ik geen andere keuze dan definitief en officieel te stoppen, een beetje sneu. Anderzijds maakte ik de voorbereiding op het seizoen en de eerste ronde mee naast coach Alain De Clippel. Ook als assistent-coach voel ik me prima, maar of ik daarmee na dit seizoen doorga, moet ik nog bekijken.”

Bekerweekend

Volgende opdracht voor de kersverse assistent is de zware bekerverplaatsing naar Lommel: “Niet echt een cadeau en voor sommigen zou een vrij weekend ideaal zijn om de hoofden even leeg te maken. Anderzijds voelde ik vorig weekend weer veel positiviteit en zo’n wedstrijd is ideaal om extra ritme op te doen. (MD)

Zondag 4 december om 15 uur: Lommel One – Racing Brugge One (+10).