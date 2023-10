Jeroen Sercu ontvangt als coach ex-ploeg Racing Brugge

Jeroen Sercu kende in zijn hele carrière maar twee ploegen: in Oostkamp verbleef hij bijna 20 jaar, bij Racing Brugge trok hij nog een vijftal jaar de schoenen aan als speler. Nu is hij terug in de Valkaart, als coach van de Two-ploeg. Op de vierde speeldag staat een van de aantrekkelijkste derby’s in eerste provinciale op het menu: Oostkamp Two ontvangt Racing Brugge Two.

“Natuurlijk is dit speciaal voor mij”, opent Jeroen Sercu. “Racing was de enige andere club die ik naast dit huis van vertrouwen kende. Met een aantal spelers speelde ik nog samen, zoals met Maarten Verschuere, toen nog in de One-ploeg, en Yentl Galle, die zijn neus aan het venster stak toen ik er weg ging en nu wekelijks de topschutter is bij de Bruggelingen. Daarnaast hielden we in het KTA wekelijks een gezamenlijke training met One en Two. Daar weerkeren in de terugronde zal nog specialer zijn, dus ben ik blij dat de eerste confrontatie in de Valkaart is.”

Jonge ploeg

Oostkamp Two begon goed aan de competitie, maar Sercu blijft bescheiden over de ambities. “Ik zou eerder zeggen: realistisch”, corrigeert hij.

“Ik probeer iedere week een wedstrijd te zien en de tegenstander te scouten”

“Als we het behoud verzekeren, is onze missie geslaagd. Vergeet niet dat we alleen dankzij de hulp van enkele One-spelers vorig seizoen in eerste provinciale bleven en dat we met een jonge kern moeten opboksen tegen veel ervarener tegenstanders. Reken daarbij dat we ook nog zonder echte center spelen en je begrijpt dat we hier en daar wel schade zullen oplopen.”

Scouting

Sercu debuteert als coach op dit niveau: “Voorlopig gaat alles goed, maar in feite heb ik nu een veel drukker leven dan voorheen. Als speler moet je trainen, ervoor zorgen dat je conditie in orde is en de wedstrijden betwisten. Als coach komt er zoveel meer bij kijken. Ik probeer elke week ook een wedstrijd te zien en de tegenstander te scouten. En vorig weekend zag ik toevallig Racing Two aan het werk”, knipoogt hij. (MD)