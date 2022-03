Jeroen debaveye stopt volgend seizoen bij kortrijk spurs: “Ik wilde de stap naar fulltime coaching niet zetten”

Christophe Beghin neemt na dit seizoen de fakkel over van Jeroen Debaveye, die met de heren A een mooi parcours aflegde in de laatste weken en met ambitie uitkijkt naar de play-offs.

House of Talents Spurs-coach Jeroen Debaveye zal volgend seizoen niet langer aan het roer staan bij de ambitieuze basketbalclub in Kortrijk. Spurs maakte deze week bekend dat de gerennomeerde oud-prof en ex-trainer van Antwerp Giants Christophe Beghin zijn plaats inneemt. Jeroen Debaveye wil alvast in schoonheid eindigen met het A-fanion herenteam, al wordt de aanloop naar de play-offs vooral voor de spelers een zware dobber. De inhaalmatchen zijn ingepland, op één na.

“De club wist dat ik, reeds 18 jaar werkzaam op de sportdiensten, de stap naar fulltime coach niet wou zetten”, vertelt Jeroen. “De club wil vooruit en als je dan werkt met vier profs en twee jongeren, die ook overdag trainen, begrijp ik dan ook wel dat een profcoach niet kon uitblijven. Wie dat werd, heb ik ook pas vorige week donderdagavond samen met de spelers vernomen.”

“Het kringetje professionele basketcoaches is niet zo groot, dus was het niet zo moeilijk om een paar mogelijkheden op een rij te zetten. Voor Philip Mestdagh besliste om coach van de dames te worden, had ik hem ook wel als mijn mogelijke opvolger gezien. Verder dacht ik aan Sacha Massot (ex-Limburg United), Serge Crèvecoeur (ex-Brussels), Ian Hanavan (ex-Brussels) en natuurlijk ook Christophe Beghin (ex-Antwerp Giants).”

“De mogelijkheid dat ik assistent zou worden, werd overwogen, maar in hoeverre de nieuwe coach erop rekent dat zijn rechterhand ook overdag beschikbaar is, was niet in te schatten. Ook de mogelijkheid om de heren B te coachen, werd overwogen, maar aangezien Jan Vermeersch goed werk levert met die gasten, wil ik ook zijn evolutie niet in de weg staan.”

In schoonheid eindigen

“Dan neem ik liever in schoonheid afscheid van de spelers en de club. Er zijn al enkele contacten voor volgend seizoen, maar er is nog niks beslist. Mijn focus op het heren fanionteam van Spurs blijft dit seizoen onveranderd. Dat we nog verschillende matchen moeten inhalen, maakt dat we tot aan de play-offs twee matchen per week moeten spelen. Het uitvallen van Mathieu Coucke tegen Spirou B had gelukkig geen gevolgen voor het resultaat van de match. Dat Stan Naudts zijn plaats in het team terug kon innemen, was in die optiek goed getimed, want we zullen iedereen maximaal nodig hebben.”

“We proberen nu een zo gunstig mogelijke plaats te hebben bij de start van de play-offs. Dan is in principe nog alles mogelijk. Voldoende fris zijn in die eindstrijd zal cruciaal zijn”, besluit Jeroen.

Geen gjergjaatje

Tegen Spirou werd Jeroen zaterdag de zaal uit gestuurd. Een gjergjaatje gedaan, Jeroen? (naar Dario Gjergja, coach van Oostende, die vaak aan overacting doet jegens de wedstrijdleiding, red.). “Nee nee”, lacht Jeroen, “dat was zeker geen gjergjaatje. Een licht gefloten technische fout had ik in het tweede quarter gekregen, nadat de tegenpartij er ook al een tweetal had gekregen.”

”Even later veerde onze bank recht na een geslaagde fastbreak. Dezelfde ref gaf de bank een technische fout en even later nog een tweede. Dus mocht ik de zaal verlaten. Zin om in de cafetaria te zitten, had ik zeker niet. Dus ben ik op de parking van Spirou een luchtje gaan scheppen tot de match gespeeld was.”