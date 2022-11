Jeroen Debaveye nieuwe hoofdcoach ION Basket Waregem

ION Basket Waregem heeft besloten om de samenwerking met hoofd coach Jan Guns stop te zetten na zeven jaar. Jeroen Debaveye neemt per direct over.

Jan Guns nam in het seizoen 2020 – 2021 over van coach Olivier Foucart, na drie jaren zijn assistant coach geweest te zijn. De tegenvallende resultaten dit seizoen breken de Oost-Vlaming nu zuur op. Met onmiddellijke ingang, vandaag 16 november, wordt Jeroen Debaveye de nieuwe hoofdcoach, waarbij hij kan blijven rekenen op Stoffel Castelein als assistant coach. Debaveye was dit seizoen al werkzaam binnen onze club als coach van de U18. Vorig seizoen werd hij als coach nog vice-kampioen in TDM1 met House of Talents Spurs.

“De club wil, samen met Jeroen, het momentum creëren om terug aansluiting te vinden met de kop van het klassement”, klinkt het. “Tegelijk wil de ION Basket Waregem, met de visie van Jeroen, haar huidig ecosysteem versterken waarin ontwikkeling en doorstroming van jeugdspelers met potentieel een topprioriteit is.”