Jeroen Debaveye gaat met ION Waregem op zoek naar eerste zege: “We moeten zwaar aan de bak”

ION Basket Waregem verloor vorig weekend de derby tegen SKT Basket Ieper met 68-74. Dit weekend gaat de ploeg van kersvers coach Jeroen Debaveye op bezoek bij Spirou Basket Two. “Het potentieel is er, maar we zullen zwaar aan de bak moeten.”

Het was op zijn minst gezegd een bewogen partij, vorig weekend in De Treffer, waarin de scheidsrechters een hoofdrol opeisten.

“Wij begonnen heel slecht aan de wedstrijd die we moesten winnen. En door water op het veld moesten we naar het kleinere terrein verhuizen, wat niet meteen beter basket opleverde”, zegt Jeroen Debaveye (41), die Jan Guns opvolgde als hoofdtrainer.

“Offensief waren we verkrampt en defensief begingen we enkele blunders. We lieten Fall al te makkelijk scoren. Gelukkig kwam er na de break, en enkele aanpassingen, defensief beterschap. Onder impuls van een uitstekende J’Nathan Bullock kwamen we op karakter en veel motivatie terug tot op 65-65. Vanop de vrijworplijn lieten we de kleinste voorsprong liggen. Bullock kreeg zijn fouten niet mee, terwijl aan de overkant de wedstrijd op de vrijworplijn beslist werd. Ieper scoorde in de slotperiode maar één veldgoal. Het mocht liefst veertien keer naar de vrijworplijn, en zette er dertien om. Een paar fouten kan ik begrijpen, maar er waren heel wat discutabele bij. De gemiste start speelde ons sowieso parten.”

Ik had liever een ander scenario gehad, maar het is leuk om terug te zijn

Een niet onbesproken debuut voor de Wevelgemnaar, die vorig seizoen Kortrijk Spurs nog naar de finale loodste in TDM1. “Ik was liever met een ander scenario gestart, maar het is alvast heel leuk terug te zijn. Het potentieel is er.”

“Het klassement hebben we natuurlijk tegen, met die andere competitieformule. Slagen we er niet meer in om de top vier te halen, dan zijn er nog acht wedstrijden waarin we tegen de top in de andere reeks moeten spelen. Het zal geen evidentie zijn, maar er zijn mogelijkheden.”

Raar gevoel

“Dat ik nu al meteen op dit niveau zou terugkeren, had ik niet verwacht. Het is allemaal heel snel gegaan – een heel raar gevoel (lacht) – zonder voorbereiding. Ik ken uiteraard alle spelers van naam, maar nog niet genoeg tactisch en mentaal, anders had ik daarop beter kunnen inspelen. We moeten ons nu wedstrijd per wedstrijd focussen en attractiever en vrijer spelen. Dit weekend moeten we tegen hekkensluiter Spirou alvast zwaar aan de bak.”

Zondag 27 november om 17 uur: Spirou Basket – ION Basket Waregem