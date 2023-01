Jens Zutterman tegen ex-ploeg: “Je wil je altijd extra bewijzen”

Jens Zutterman ruilde op het einde van vorig seizoen eersteprovincialer Mibac Middelkerke in voor reeksgenoot Red Sharks Koekelare. Dit weekend spelen beide ploegen tegen elkaar.

Mibac Middelkerke trekt dit weekend in eerste provinciale naar Koekelare. Daar vindt het onder andere ex-speler Jens Zutterman terug. In november stonden beide ploegen al eens tegenover elkaar, in de heenwedstrijd. “Na acht jaar bij Middelkerke te spelen was het eerst wel wat onwennig”, vertelt Zutterman. “Het was een blij weerzien met oude ploeggenoten. Dan wil je je toch altijd wat extra bewijzen. Ook deze keer is de drang om te winnen groot.”

Vorige keer had Koekelare het niet gemakkelijk. “Na een slechte start wonnen we uiteindelijk. Deze keer willen we van bij het begin onze waarde tonen. Ook al heeft Middelkerke nog maar drie keer gewonnen, we mogen hen niet onderschatten.”

Koekelare is momenteel virtueel leider in eerste provinciale. “Op de eerste speeldag lieten we ons verrassen door KBGO Three. We willen zo hoog mogelijk eindigen en zullen ons laten zien in het tweede deel van de competitie. Onze coach beloofde ons een etentje als we tien wedstrijden na elkaar winnen, we weten dus wat gedaan.”

Zondag 15 januari om 17 uur: Red Sharks Koekelare – Mibac Middelkerke