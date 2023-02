Jelle Duthoit start eigen kine binnen fitnesscentrum Kaai: “Het bleef steeds kriebelen om een eigen praktijk op te zetten”

Met zijn jeugdverleden in de basketsport werkte Jelle Duthoit (33) zijn studies af in Gent, waarna hij in de kinepraktijk van Frank Wezenbeek aan het werk ging. Tien jaar later stelt hij nu zijn eigen nieuw project voor, gebouwd op tien jaar ervaring tot en met de Olympische Spelen.

“Er komt bij het uitbouwen van een carrière een portie geluk kijken”, opent Jelle. “Pas afgestudeerd kon ik bij Frank Wezenbeek (KAA Gent) aan de slag, waar ik de vrijheid kreeg om ook mijn eigen projecten uit te werken.”

“Philip Mestdagh kende ik als basketcoach uit Ieper en ik speelde ook samen met zijn zoon Robin in Kortrijk. Philip, toen assistent coach nationale U20 dames, vroeg me of ik zin had om mee te gaan naar het EK. Dat heeft hij me geen twee keer moeten vragen. Zo ben ik er snel ingerold en na de nationale U20 meisjes volgden ook de U20 jongens, Belgian Lions en uiteindelijk de Cats.”

“Fantastisch om de successen van de Belgian Cats vanop de eerste rij mee te maken: twee keer brons op het EK, vierde en vijfde op het WK en zevende op de Spelen. Daarnaast heb ik nog ervaring opgedaan bij verschillende basketteams, het bobsleeproject en verschillende individuele atleten.”

Evenwicht met gezin

“Ik heb het geluk dat mijn vriendin, Stefanie Desmet (coördinator Huisartsenkring ZW-Vlaanderen, red.), mij volledig steunt in alles wat ik onderneem en een fantastische mama is voor Aude en Géraud. De combinatie met de Spurs geeft op zich al een drukke kalender. Na het WK van de Cats, startte ik met het Spurs-project. Dankzij Billy Vandoorne (84) van Bill’s Gym konden we in de Lange Munte een volledige fitness uitbouwen waar we met de dames en heren van de Spurs deftig aan de slag kunnen.”

SPRS Kine

“De kriebel om een eigen praktijk op te zetten, bleef intussen aanwezig. Via via vernamen we dat fitness De Kaai een heuse facelift zou ondergaan. De eerste contacten met Philippe en Manu Huyzentruyt en Vicky Van Snick maakten snel duidelijk dat we elkaar konden versterken. Hier heb ik vier praktijkruimtes ter beschikking, waar bij uitbreiding meerdere therapeuten tegelijk aan de slag kunnen. De fitness fungeert als oefenzaal waar we beschikken over de meest kwalitatieve toestellen en materialen. Door de behandeling op de tafel te combineren met de modernste oefentherapie willen we de belastbaarheid weer op het gewenste niveau brengen. Er kan hier zelfs een sauna genomen en gedoucht worden.”

De opstart van mijn praktijk in combinatie met de Spurs en Cats belooft druk te worden

“De naam voor het concept SPRS Kine – wat staat voor Sports Performance Recovery Success – is met een knipoog naar Spurs, dat had je al door. Met Sports willen we alle sportclubs aanspreken, Performance staat voor one on one workouts om tot een betere prestatie te komen, Recovery is het revalideren na een blessure en Success is het uiteindelijk doel dat we willen bereiken.”

“De medische coördinatie bij Spurs heb ik begin dit seizoen op mij genomen. Het is een plezier om samen te werken met coaches Christophe Beghin en Philip Mestdagh, die alle vertrouwen hebben in de adviezen die we geven. Momenteel ben ik een 20-tal uur aanwezig op de club, enerzijds als strength and conditioning coach, anderzijds als kine om de dames en heren te behandelen. Buiten de trainingsuren kunnen de spelers terecht in De Kaai voor revalidatie en extra workouts. Dat is momenteel het geval voor Mathieu Coucke, die van een voetblessure af wil. Dankzij onze goede samenwerking met de specialisten van AZ Groeninge, kunnen we bij hen terecht voor een snelle diagnose en beeldvorming.”

Versterking

“Het beloven drukke maanden te worden met de opstart van mijn praktijk in combinatie met de Spurs en Cats. Gelukkig komt Olivier Vandenberghe, assistant coach van de dames, SPRS versterken. Alle actieve mensen, amateur- en competitiesporters behoren tot ons doelpubliek”, besluit Jelle, die intussen met de Belgian Cats naar Duitsland en Macedonië is vertrokken in het kader van de EK-kwalificatieronde. (JS)