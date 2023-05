Jean-Marc Jaumin in beeld als coach van de Oostendse jeugdacademie

Jean-Marc Jaumin, die vorig en dit seizoen Brussels coachte, is in beeld als hoofdcoach van de Oostendse basketschool en het partnerteam in Top Division Men Two.

Volgens een welingelichte bron kent Oostende al ver gevorderde besprekingen met Jaumin die een tweejarencontract aangeboden krijgt. “We voeren momenteel gesprekken met tal van mensen in het kader van de uitbouw van onze Academy en onze jeugdgroepen”, reageert ceo Jurgen Vanpraet rustig. “Er is nog niets concreet.”

Indien Jean-Marc Jaumin de nieuwe opdracht zou aanvaarden, wordt het zijn derde periode bij de kustclub. Van 1990 tot 1999 verdedigde hij al de kleuren van Sunair Oostende.

In het seizoen 2005-2006 beëindigde hij zijn spelerscarrière met de landstitel bij Oostende. Nadien werd hij coach-recruter hij de basketschool van Oostende en derdeklasser KBGO. Sinds december 2008 was hij assistent-coach van Umberto Badioli die bij Base Oostende de naar Maccabi Tel Aviv vertrokken Sharon Drucker opvolgde. Eind maart 2010 volgde Jaumin zelf de Sloveen Memi Becirovic als hoofdcoach van Oostende op. Eind november 2011 zette Oostende de samenwerking stop en kwam Dario Gjergja aan het sportieve roer te staan.

De voorbije elf seizoenen was Jaumin aan de slag als coach in Nederland (Den Helder en Den Bosch), Zwitserland (Lugano en Genève) en in ons land (Okapi Aalst en Brussels).