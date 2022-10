Jasper Degraeuwe start goed met BBC Koksijde: “Onze ambitie blijft dezelfde: het behoud”

BBC Koksijde klopte in tweede landelijke vorig weekend Jeugd Gentson. Daarmee heeft het na twee speeldagen nog steeds het maximum van de punten.

“We waren op onze hoede voor Gentson”, zegt Jasper Degraeuwe. “Ze hadden stevig uitgehaald tegen Aalst en mikken op de top van de klassering. We stonden snel bijna tien punten in het krijt, maar konden in het tweede kwart op en over de tegenstander gaan. In het slot van de wedstrijd was alles te herdoen, maar we toonden ons weerbaar en konden alsnog winnen. De ‘présence’ onder de borden van mijn broer Jeroen Degraeuwe en de ervaring van Manu De Vleeschouwer, gecombineerd met het scorend vermogen van Miel Van Mol, trokken ons over de streep.”

Nu wacht hekkensluiter Olympia Denderleeuw, dat nog niet kon winnen. “We gaan uiteraard voor drie op drie. Maar de nederlaag in Denderleeuw van vorig jaar zijn we zeker nog niet vergeten. We zullen gefocust moeten zijn.”

Droomstart

“Starten met twee thuiswedstrijden bood natuurlijk een unieke kans om te beginnen met een twee op twee, maar Houtem en Gentson zijn ploegen met ervaring die mikken op de top vier, en dus vormen die twee zeges toch wel een droomstart, zeker als je nagaat dat we vorig seizoen maar twee keer konden winnen.”

“De ambitie was vechten voor het behoud, en dat blijft zo. Ook willen we opnieuw een thuisreputatie opbouwen. Door de komst van Manu De Vleeschouwer hebben we nu een gezonde mix van ervaring, eigen jeugd met al wat ervaring in tweede landelijke, en nieuwe eigen jeugd. Dat biedt perspectieven. Maar we moeten wel gespaard blijven van blessures, want veel marge is er niet qua spelersaantal.” (BV)

Zaterdag 15 oktober om 20.30 uur: Olympia Denderleeuw – BBC Koksijde One