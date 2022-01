Jasper Degraeuwe en Koksijde One ontvangen rode lantaarn: “Een extra stimulans met supporters er weer bij”

Koksijde One wist dit seizoen nog maar één keer te winnen. Dit weekend staat een duel tegen Olympia Denderleeuw op het programma. Jasper Degraeuwe hoopt dat zijn ploeg met de terugkeer van de supporters kan zegevieren tegen de hekkensluiter.

BBC Koksijde verloor afgelopen weekend met 75-49 van Basket Waregem Two. “We waren slechts met zijn zessen”, vertelt Jasper Degraeuwe. “In de heenronde hadden ze ons nog een ferme bolwassing gegeven. Waregem was met 12 spelers en speelde vanaf minuut 1 harde defense, waarbij ze het thuisvoordeel van hun gladde, met een laagje stof bedekte terrein optimaal konden benutten.”

“Desondanks gingen we eigenlijk nog relatief goed mee in het eerste quarter, en konden we laten zien dat we toch al iets matuurder spelen dan bij het begin van het seizoen. Helaas bleken we offensief andermaal te onmondig te zijn. Hoewel Waregem echt bedreigen er niet in zat was het toch een prestatie om ons aan op te trekken. We blijven progressie merken, vooral in defense, als we terugdenken aan de 66-113 van de heenmatch.”

Dit weekend is rode lantaarn Olympia Denderleeuw de tegenstander. Dit had een erg belangrijk duel in de degradatiestrijd moeten worden, maar dinsdag besliste Basketbal Vlaanderen dat er dit seizoen geen zakkers zullen zijn (zie hieronder). Toch willen de Koksijdenaars het beste van zichzelf blijven geven om dit seizoen niet als laatste af te sluiten.

“Hopelijk kunnen we de goede collectieve lijn van de afgelopen weken doorzetten, werken we onze open shot wél eens af en kunnen we eindelijk nog eens proeven van de smaak van een overwinning”, aldus Jasper Degraeuwe. “En de terugkeer van de supporters kan natuurlijk ook een extra stimulans betekenen, spelen zonder publiek is en blijft een vreemd gegeven met een ietwat doodse sfeer.”

Slechts één zege

Het seizoen leverde tot nu toe maar één zege op. “Onze start in tweede landelijke was er een om snel te vergeten, met een paar zware nederlagen, lage aanwezigheden op training en een afnemende ploeggeest. Ook de kruisbandblessure van mijn broer Jeroen tijdens de voorbereiding was natuurlijk een streep door onze rekening, hij is zowel in aanval als in verdediging een steunpilaar.”

“Gelukkig is er wel een ‘harde kern’ spelers die altijd gemotiveerd is gebleven, altijd aanwezig probeert te zijn op training en ploegbelang vooropstelt. Op die manier hebben we ook onze enige overwinning van het seizoen binnengehaald, die voor een enorme ontlading zorgde. Helaas is het bij die ene overwinning gebleven.”

Voor de rest van het seizoen blijft Jasper voorzichtig. “Met corona in het achterhoofd is ver vooruitkijken misschien niet het beste idee, dus laten we gewoon maar beginnen met de ziel uit ons lijf te spelen dit weekend tegen Denderleeuw. En voorts hoop ik dat we de goede spirit die we de afgelopen weken wat teruggevonden hebben kunnen behouden, en ons vooral kunnen blijven amuseren, want uiteindelijk blijft dat voor mij de kern van de zaak.”