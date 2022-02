Jan Vermeersch, Spurs B heren-coach: “Ik wil de basketjongeren next level brengen”

Voor de B-ploeg van de Spurs heren werd Jabbekenaar Jan Vermeersch aangetrokken als coach. Daarnaast kreeg hij ook de kans om als assistant te fungeren bij team heren One. Tijd voor een babbel met een jonge coach, die vertrouwen geeft en krijgt.

“Gedurende zes jaar was ik assistant bij Gentson dames in Top Division en tegelijk coach van de dames B. De jeugd van Spurs klaarstomen om hen next level te brengen, was een erg mooie kans. Die kon ik niet laten liggen.”

“Het B-team van Spurs is gemiddeld 22. Daarbij hebben we ook twee U18-spelers, Jules Isebaert en Douwe Vanneste. Amaury Tandt (35) brengt het team veel bij: hij heeft een enorme drive om zelf te verbeteren, maar maakt ook het team performanter. Jeff Nolmans, coach van de U21, leidt samen met mij het team.”

“Voor aanvang van het seizoen werd wat gevreesd of we het met zo’n jonge groep zouden kunnen waarmaken. Maar ook na de moeilijke start – één op zes – bleef iedereen van de sportieve leiding van de club in mij geloven. Als ik merk hoeveel progressie Gilles Dieltiens heeft gemaakt en hoeveel minuten hij bij het A-fanion krijgt, dan doet dat plezier. De stap naar een plaats bij het A-fanion is moeilijk. Er wordt van de jongens veel geduld gevraagd. Focussen om defensief een goed resultaat neer te zetten, is daarbij heel belangrijk.”

Basketfamilie

“Bij het fanion A bereid ik de video voor die Jeroen Debaveye bij de bespreking aan de ploeg voorlegt. Daarnaast hou ik ook de statistieken bij en volg de progressie van elke speler. Mijn partner Lenie Duthoo is basketcoach, maar dan bij Torhout. Op woensdag zijn we met de twee kinderen in de basketschool daar, een wekelijks familie-uitstapje. Dinsdagavond is zowat mijn enige avond thuis, omdat Lenie dan training geeft. Ja, mijn dagen zijn redelijk basketgetint”, lacht Jan, die ook docent is aan de Vlaamse trainersschool (VTS). (SJK)