Jan Breemersch nieuwe coach Wibac

Jan Breemersch wordt de nieuwe coach bij Wibac. Jan was voorheen uitsluitend coach van jeugdploegen, maar heeft heel wat ervaring. Die wil hij graag overbrengen aan de spelers.

“Vroeger heb ik altijd de jeugd gedaan en ik heb altijd op een behoorlijk niveau gespeeld in eerste provinciale en vierde nationale met Wytewa Roeselare en BBC Wervik”, opent Jan Breemersch (47) die in Rumbeke woont. “Qua basket heb ik dus genoeg ervaring. Ik werd gecontacteerd door Marc Lezy, secretaris van Wibac en ik vind dit een familiale club.”

Kan beter

“Mijn ambitie is om de stap te zetten naar derde provinciale, omdat ik geloof in deze ploeg. Ik heb het team aan het werk gezien en ik ben ervan overtuigd dat ze beter kunnen.”

“Voor mij mag de ploeg zo blijven. Ik heb alles in mijn ploeg en ben ervan overtuigd dat als we werken voor elkaar, we een zeer goed seizoen kunnen spelen. Het is de eerste keer dat ik een eerste ploeg ga coachen. Ik zal proberen om mijn ervaring over te brengen aan de spelers.”

(RV)