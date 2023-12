James Ensor kleurt basketbaltopper tussen Filou Oostende en Antwerp Giants

“Het is belangrijk dat wij als BCO ons steentje bijdragen aan het belangrijke culturele jaar rond James Ensor”, meent Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. Op tweede kerstdag speelt Filou Oostende de topper tegen Telenet Antwerp Giants. Het wordt een James Ensorgame.

Inzet van de topper op de veertiende speeldag is de eerste plaats. Oostende en Antwerp Giants tellen elk elf overwinningen en twee nederlagen. Maar er is meer dan het puur sportieve. In de COREtec Dôme staat die avond alles extra sportief in het teken van James Ensor.

Rond deze kunstenaar, die 75 jaar geleden overleden is, heeft de Oostendse basketclub verschillende activiteiten gepland. “Zo is er een photobooth voor alle aanwezigen. Zowel in de vipzaal als beneden in het gebouw kunnen de supporters poseren bij de bloemenhoed van James Ensor. Tijdens de wedstrijd projecteren we al veel foto’s die voor de opworp genomen zijn. Nadien doen we daarmee nog wat zaken. Er zijn ook allerlei wedstrijden waarbij je tickets voor de tentoonstellingen van het Ensorjaar kunt winnen. Ook is er een heel grote tifo van 32 op 12 meter. Deze tifo komt vanaf volgende week in samenwerking met Toerisme Oostende aan de parkingwand te hangen als promo voor het Ensorjaar”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende. “We verdelen onder het publiek vijfduizend klappers met het Ensorlogo en het programma van het Ensorjaar. In de foyer is een tentoonstelling met een 120 tal inzendingen van maskers die kinderen van basisscholen gemaakt hebben. In de vipzaal tonen vier speciale ledschermen een roterende selectie van Ensorwerken.”

Opworp

James Ensor is ook aanwezig tussen de terreinlijnen. “Beide ploegen warmen zich op in een shirt met het logo van het James Ensorjaar. De spelers zullen die exclusieve exemplaren trouwens in het publiek gooien. De burgemeesters van beide steden, Bart Tommelein (Oostende) en Bart De Wever (Antwerpen), verzorgen met een look-alike James Ensor de opworp van deze topper”, kondigt Jurgen Vanpraet aan.

Laatste duizend tickets

“De speciale Ensortruitjes waarmee we deze competitie spelen, verkopen trouwens bijzonder goed. BCO verkocht dit jaar al de helft meer shirts in vergelijking met vorig seizoen. Ze vallen dus heel goed in de smaak. Wie nog een eindejaarscadeau zoekt, kan in onze shop terecht voor en na de match”, raadt Jurgen Vanpraet aan. “Het loket voor ticketverkoop opent dinsdag uitzonderlijk vroeg: om 17 uur. Slechts duizend van de vijfduizend kaartjes zijn nog te koop, ook online via de website van Filou Oostende. De deuren voor de match openen om 19 uur. We hopen op een vol huis”, besluit Jurgen Vanpraet die ook zijn baard en krulsnor liet groeien om volledig in de Ensorsfeer te komen.

Proximus Pickx en PlaySports zenden de wedstrijd Filou Oostende-Antwerp Giants rechtstreeks uit met commentaar van Dirk Jacobs en Rik Samaey en interviews door Maarten Weynants.