Jacques Planckaert zet noodgedwongen stap terug bij Kortrijk Spurs: “Basket loslaten is heel emotioneel”

22 jaar zit Jacques Planckaert al in het bestuur van het Kortrijks basket, eerst bij Kortrijk Sport, sinds de fusie bij de Kortrijk Spurs. Een zware longontsteking verplicht hem nu – tegen zijn zin – een stap terug te zetten.

“Had je me vorige week willen bellen, dan zou je me niet aan de lijn hebben gekregen”, opent Jacques, die in Vlamertinge woont. “Ik ben pas van vorige vrijdag weer thuis na een week in het UZ Gent. Dokters verplichtten me al mijn activiteiten sterk in te perken. Als zaakvoerder van Euro-Cars te Ieper kan ik gelukkig rekenen op gemotiveerd personeel en op alle mogelijke steun van mijn echtgenote. Het basket loslaten, dat is voor mij heel emotioneel. Dan moet je het verhaal een beetje kennen.”

“Kortrijk Sport, waar mijn zoon Simon speelde, zat in financieel moeilijke papieren. Wijlen Jean-Marie Bergen, pa van Mathieu, drong bij mij aan om in een duobaan het voorzitterschap van Kortrijk Sport op te nemen. We hadden allebei een drukke job en zouden elk de helft van de bestuursvergaderingen volgen. Helaas werd mijn goede vriend Jean-Marie heel ziek en later werd ik alleen voorzitter.”

“Ik ben wel fier dat we toen met het budget van een goede eersteprovincialer de stap van eerste landelijke naar Top Division Two hebben kunnen zetten en daar tot de fusie van Spurs hebben standgehouden. We eindigden zelfs eens vierde en dat met heel wat eigen jeugd en echte clubspelers. Financieel kregen we de situatie recht, wat ook al een huzarenstukje was en veel energie kostte.”

“Voor de buitenwereld lijkt het alsof de fusie in zes maanden beklonken was, maar in feite duurde het vier jaar, met talloze vergaderingen met de andere betrokkenen en toenmalig schepen Arne Vandendriessche. Mijn rol was er vooral een van luisteren, positieve input geven en een compromis uitwerken.”

Hoe verder met Spurs?

“We hebben met het bestuur van Spurs volop gekozen voor jonge en zeer talentrijke spelers, waarvan Sean Pouedet met de nationale U20 in Montenegro aan het EK deelneemt. De recentste aanwinst, de Nederlandse belofte Yarick Brussen (2.08m), is de laatste transfer die ik heb helpen afronden. Maar ik heb met Spurs-voorzitter Steve Rousseau afgesproken dat ik telefonisch beschikbaar blijf. Hopelijk lukt het me om vanaf september weer eens een match bij te wonen. Zo’n hechte band helemaal doorknippen, zou geen goed idee zijn.”

“Sportief gezien heb ik er alle vertrouwen in dat we stappen vooruit kunnen zetten. Ik hoop dat de bestuursploeg verder goed gestructureerd wordt uitgebouwd. ”

“Wat me bijzonder veel deugd doet, zijn de reacties van spelers met wie we hebben gewerkt. Ze zijn me duidelijk nog niet vergeten”, besluit Jacques.

Voorzitter Rousseau

House of Talents-voorzitter Steve Rousseau gaf graag volgende reactie mee: “Jacques was niet alleen believer van de fusie, hij heeft mee de fundamenten van de huidige club gelegd. Daarbij willen we een perfect evenwicht vinden voor iedereen die basket wil spelen, van recreant tot prof, zodat we op korte termijn niet enkel bij de dames maar ook bij de heren in de hoogste divisie kunnen uitkomen. Basket in Kortrijk staat weer op de kaart. Bedankt daarvoor, Jacques!”

