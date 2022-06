Jacques Planckaert (66), voorzitter Kortrijk Spurs heren, beëindigt zijn basketactiviteiten

Heel wat emotie bij Kortrijk Spurs: om gezondheidsredenen moet Spurs heren-voorzitter Jacques Planckaert zijn werk bij de club na 22 jaar stopzetten.

Jacques was als vader van speler Simon Planckaert in het Kortrijkse basket ‘gerold’. Hij zette zijn schouders onder Kortrijk Sport, werd voorzitter en hielp mee de fusie tot Kortrijk Spurs te realiseren. Nog was zijn rol niet uitgespeeld. Hij bleef verantwoordelijkheid opnemen, samen met zijn drukke job in de tweedehandsauto-business.

“Prachtig verhaal”

“Op doktersadvies moet ik mijn activiteiten in ‘de basket’ nu stopzetten”, maakte Jacques bekend. “Ons Kortrijk Spurs-project moeten loslaten, is voor mij heel zwaar en pijnlijk. Maar ik blijf ervan overtuigd dat de club een prachtig verhaal aan het schrijven is en bouwt aan een van de beste jeugdwerkingen van België. Ik zet een stapje opzij en hoop tegelijk dat mijn motto verder door de club gedragen wordt: Heb respect voor iedereen en bouw op een professionele en correcte manier aan de club van mijn hart.”

Bij Spurs-spelers en -medewerkers is het respect voor Jacques en zijn jarenlange engagement erg groot. Iedereen duimt voor beterschap bij Jacques. (SJK)